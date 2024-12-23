Хозяин интернет-мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что впервые с момента введения монетизации три года назад его компания стала прибыльной. Однако, объем долгов компании можут быть выше заявленного Дуровым

"В этом году количество подписчиков Telegram Premium выросло втрое, превысив 12 млн (всего лишь 1,26% от общего числа пользователей платформы по данным на июль 2024 года - ред.). Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд, и мы закрываем год более чем с $500 млн денежных резервов, не считая активов в криптовалютах", — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что за последние четыре года Telegram выпустил облигаций на $2 млрд. Значительную часть этой суммы, по его словам, удалось погасить минувшей осенью "благодаря установившимся ценам на облигации".



Какую именно часть стоимомсти облигаций погасил Telegram, Дуров не сообщил.



Заявления Дурова выглядят сомнительно. Напомним, монетизацию Telegram Дуров запустил, чтобы расплатиться с долгами перед инвесторами запрещенного американским судом по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпуска криптовалюты Gram. Им он остался должен 625,7 миллионов долларов. В число кредиторов Дурова входят ряд российских олигархов, например, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Юрий Мильнер и Алишер Усманов. О погашении этих долгов ничего не известно. Таким образом, сумма предполагаемых долгов Telegram может превышать объем выпуска облигаций компании.

Отметим, агентами размещения части облигаций Telegram выступили российский банк ВТБ (находится под санкциями ЕС и США) и российская брокерская контора Aton. Часть облигаций через посредника - арабский фонд Mubadala - выкупил российский государственный Фонд прямых инвестиций (РФПИ). Дуров участие РФПИ отрицал. Российские финансовые аналитики называли облигации Telegram "мусорными".

Напомним, 28 августа во Франции Павлу Дурову были предъявлены обвинения по 10 пунктам. В частности, он обвиняется в соучастие в составе "организованной банды" в администрировании онлайн-платформы с целью проведения незаконных транзакций; отказе в предоставлении госорганам сведений в ответ на законные требования; соучастии в предоставлении вредоносного ПО, распространении детского порно; мошенничестве; преступном сговоре; "отмывании преступлений", а также незаконной торговле криптографическими услугами.

Хозяин Telegram был освобожден под залог в 5 млн евро с обязательством не покидать территорию Франции и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Только по первому пункту обвинения Дуров может получить 10 лет тюрьмы и штраф 500 тысяч евро.

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