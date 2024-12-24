Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа о необходимости "владения и контроля" над островом со стороны Вашингтона. "Гренландия принадлежит народу Гренландии", - приводят его слова СМИ в понедельник, 23 декабря.

Эгеде добавил: "Мы не продаемся и не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу". Вместе с тем, политик отметил, что Гренландия должна оставаться открытой "для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с нашими соседями".

Трамп: США должны установить контроль над Гренландией

В воскресенье, 22 декабря, Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что США "считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире".

Во время своего первого президентского срока Трамп уже предлагал Дании, в состав которой входит Гренландия, купить остров. Однако тогда Копенгаген резко отверг его предложение, а премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего президент США даже отменил свою поездку в Данию.

Впервые идею покупки Вашингтоном Гренландии в 1867 году предложил госсекретарь США Уильям Генри Сьюард, служивший в администрации президента Эндрю Джонсона. В том же году ему удалось купить у России Аляску.

Конфликт Трампа с Панамой из-за Панамского канала

Избранный президент США 21 декабря обвинил Панаму в установлении "смехотворно" высоких тарифов за пользование Панамским каналом и пригрозил потребовать его возврата под контроль США. Канал играет "решающую роль в экономике и национальной безопасности Америки", отметил Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что он не позволит этому "важнейшему активу" попасть в неправильные руки, в частности под контроль Китая.

В ответ на это президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что "каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь". Он подчеркнул, что канал не контролируется Китаем прямо или косвенно и выразил надежду на "хорошие и уважетильные" отношения с новым правительством США.

Дональд Трамп же разместил ответ Хосе Рауля Мулино с подписью: "Это мы еще посмотрим!" Позднее он опубликовал в своих соцсетях сгенерированную ИИ картинку, на которой флаг США развивается над водой и подписал ее: "Добро пожаловать в Канал Соединенных Штатов!"

Панамский канал был запущен в 1914 году, его постройкой занималось преимущественно правительство США, отмечает Reuters. В 1999 году США полностью передали контроль над каналом Панаме после периода совместного управления.

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