Второй Западный окружной военный суд РФ заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, объявив ее виновной в "оправдании терроризма". О приговоре сообщили в среду, 24 ноября, российские информагентства.

Татьяна Лазарева неоднократно критиковала российские власти и публично выступала против полномасштабной войны в Украине. Срок наказания, назначенный телеведущей, которая находится за пределами РФ с февраля 2022 года, будут отсчитывать с момента ее задержания или экстрадиции в Россию, отмечает госагентство "Интерфакс".

В мае 2024 года министерство внутренних дел России возбудило против Лазаревой уголовное дело, а спустя месяц объявило ее в международный розыск. Телеведущую обвинили в "оправдании терроризма" из-за слов об ударах украинских беспилотников по объектам в России. "Это ужасно, но я радуюсь", - сказала Татьяна Лазарева в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" в августе 2023 года.

Летом 2022 года Лазарева была объявлена в России "иностранным агентом". В июне нынешнего года Росфинмониторинг включил ее в перечень "террористов и экстремистов".

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