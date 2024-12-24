Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, по последним данным, ранены 11 человек. "По состоянию на 18.20 известно об одном погибшем. Травмы получили еще 11 человек, среди них — 16-летняя девушка", — говорится в сообщении телеграм-канала главы МВД. Об этом сообщает русская служба BBC.

Министр сообщает, что российская ракета полностью обрушила часть четырехэтажного жилого дома. Кроме того, повреждены магазины, более 20 машин и выбиты окна в соседнем доме.

"В сочельник враг ударил по жилому дому в городе Кривой Рог. Когда семьи возвращаются домой, чтобы встретить праздник с близкими, Россия в очередной раз цинично убивает", — написал глава МВД Украины.

Украина с прошлого года отмечает Рождество вместе с подавляющим большинством христиан мира 25 декабря. Указ о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский издал летом 2023 года.

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