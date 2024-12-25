Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что сумма пакета составит "двузначное число в миллиардах" в датских кронах, или по меньшей мере 1,5 млрд долларов.

Накануне Трамп заявил, что владение и контроль над огромным островом — "абсолютная необходимость" для США.

В Гренландии, автономной территории Дании, расположена крупная американская космическая база "Пайтуфик". Остров имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на кратчайшем пути в Европу. Гренландия также обладает крупными запасами полезных ископаемых и нефти.

Поулсен сказал, что пакет мер позволит приобрести два новых инспекционных судна, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

Он также предусматривает финансирование увеличения штата арктического командования в столице Нууке и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания современных истребителей F-35. "Мы не вкладывали достаточно средств в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить свое присутствие", — сказал он. Министр обороны не назвал точную сумму пакета, но датские СМИ оценили ее примерно в 12-15 млрд крон.

Это заявление было сделано через день после того, как Трамп заявил на своей социальной медиаплатформе Truth Social: "В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией — это абсолютная необходимость".

"Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", — ответил ему премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Аналитики говорят, что план усиления обороны острова обсуждается уже давно и его не следует рассматривать как прямой ответ на комментарии Трампа. До сих пор Дания очень медленно расширяла свой военный потенциал в Гренландии, считают они, но если страна не сможет защитить воды вокруг территории от посягательств Китая и России, то требования США усилить контроль, скорее всего, возрастут.

Стеен Кьергор из Датской академии обороны предполагает, что Трамп, возможно, намеревался оказать давление на Данию, чтобы заставить ее сделать такой шаг.

"Вероятно, это было вызвано тем, что Трамп вновь обратил внимание на необходимость контроля над воздушным и морским пространством вокруг Гренландии, а также внутренними событиями в Гренландии, где некоторые смотрят в сторону США — только что был открыт новый международный аэропорт в Нууке", — сказал он Би-би-си.

"Я думаю, что Трамп поступил умно… Повысив голос, он заставил Данию расставить приоритеты в отношении своего арктического военного потенциала, и при этом ему не придется принимать на себя очень неамериканскую систему социального обеспечения", — сказал он, имея в виду сильную зависимость Гренландии от субсидий из Копенгагена.

Во время своего первого срока Трамп в 2019 году предлагал США купить Гренландию. Идею сразу категорически отвергли как Дания, так и власти острова.

Бывший тогда премьер-министром Гренландии Ким Кильсен ответил Трампу: "Гренландия не продаётся и не может быть продана, но Гренландия открыта для торговли и сотрудничества в военном и экономическом плане с США".

Тогда же премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение Трампа "абсурдным". В ответ президент США назвал ее "мерзкой" и отменил визит в Копенгаген.

А впервые идею покупки Гренландии выдвинули в 1860-х годах во время президентства Эндрю Джонсона (он похож на Трампа еще и тем, что был объектом импичмента).

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