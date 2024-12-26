Власти Казахстана проводят расследование причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный и совершившего аварийную посадку в казахстанском Актау.

Российские ведомства говорят, что, по одной из версий, катастрофа могла произойти из-за "столкновения с птицами", но в интернете опубликованы кадры с места происшествия, где в обшивке самолета видны отверстия, которые теоретически могли появиться от воздействия поражающих элементов ракеты.

На борту самолета находилось 67 человек. По данным властей Казахстана, 38 из них погибли.

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных версиях произошедшего и обстоятельствах катастрофы.

Как произошла катастрофа

Судя по записи полета в онлайн-сервисе Flightradar24, самолет Embraer E190AR выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный, когда примерно в 04:25 по всемирному координированному времени его отметка исчезла в районе города Каспийск.

Это не означало, что на борту обязательно произошло ЧП — пилоты могли просто отключить транспондер.

Отметка в записи полета появилась спустя примерно полтора часа — в 06:07 (местное время) над Каспийским морем — самолет двигался в сторону аэропорта Актау, причем траектория его полета была очень странной. Он постоянно менял высоту и направление. То есть самолет, вероятно, плохо слушался управления.

Пилоты выпустили шасси, но посадить самолет не смогли — последние секунды были засняты свидетелями.

Между этими событиями, судя по рассказам выживших пассажиров, он попытался совершить посадку в Грозном.

Версия о "стае птиц"

Пресс-секретарь "Росавиации" Артем Кореняко заявил, что, по предварительным данным, "после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение "идти" на запасной аэродром — им был выбран Актау".

Как передавало российское государственное агентство ТАСС, о возможном "столкновении воздушного судна со стаей птиц" вскоре после происшествия также говорила авиакомпания Azerbaijan Airlines.

Птицы достаточно часто попадают в авиационные моторы или сталкиваются с самолетами, однако крайне редко такие инциденты приводят к крушениям с гибелью людей.

В недавней истории было несколько случаев, когда из-за столкновения с птицами пилотам пришлось совершать экстренную посадку, но самолеты при этом обычно сохраняли управляемость.

Кроме того, версия о стае птиц никак не объясняет появления характерных отверстий в обшивке самолета.

Попадание поражающих элементов

После того, как самолет фактически упал на землю в районе аэропорта Актау, в интернете появилось несколько видео, на которых на обшивке самолета видны многочисленные небольшие отверстия.

На горизонтальных и вертикальном рулях уцелевшего хвостового оперения заметно, что плоскости пробиты насквозь.

При этом на фотографиях обломков при большом увеличении заметно, что на видимой части фюзеляжа отверстий меньше, чем на стабилизаторах в хвосте.

Такие отверстия могут появиться в результате попаданий поражающих элементов боевой части ракеты.

Это пока самое логичное объяснение, однако его минус в том, что оно не подтверждено другими фактами: нет никаких заявлений служб, которые обладают возможностями слежения за воздушным пространством и могли бы отследить пуск ракет.

Нет также комментариев тех, кто слышал переговоры экипажа с диспетчерами.

Два пассажира рассказали российскому государственному порталу RT, что при попытке посадить самолет в Грозном они услышали взрывы.

Выживший после авиакатастрофы в Актау Субхонкул Рахимов сказал, что пилоты пытались три раза посадить борт в Грозном, но "в третий раз что-то взорвалось". "Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", — говорит он.

В пользу версии с внешним воздействием говорит также тот факт, что примерно в то же время, когда на борту самолета Azerbaijan Airlines произошло ЧП, российские ПВО отражали атаку украинских дронов.

Как отмечает агентство Reuters, власти пока не объяснили, почему самолет, летевший над Каспийским морем, потерпел крушение вскоре после того, как на юг России обрушились удары беспилотников.

В прошлом из-за активности дронов в этом регионе уже закрывали аэропорты, а ближайший российский аэропорт на пути полета самолета был закрыт в среду утром.

Впрочем, некоторые комментаторы высказывают версию, что отверстия в обшивке могли образоваться в результате взрыва самолета после посадки. Это взрыв был хорошо виден на многочисленных записях камер свидетелей катастрофы.

"Отказ одной из основных систем"

Вскоре после катастрофы представители российских экстренных служб сообщили "Интерфаксу", что приоритетной версией является "отказ одной из основных систем".

"Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров, — сказал собеседник агентства. — Таким образом, версия технической неисправности сейчас рассматривается в качестве приоритетной".

Собеседник агентства не уточнил, что могло быть причиной такой технической неисправности.

Самолеты Embraer ERJ-190-100LR являются довольно новыми и их показатели воздушной безопасности считаются высокими.

За время эксплуатации с такими самолетами произошло всего две катастрофы с гибелью большого числа людей, и они обе не были связаны с технической неисправностью, а были вызваны действиями экипажа.

Пресс-служба Azerbaijan Airlines сообщила агентству ТАСС, что потерпевший крушение самолет был выпущен в 2013 году и последний раз проходил полный технический осмотр в октябре 2024 года.

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