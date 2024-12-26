Вечером в среду, 25 декабря, предприятия Elisa Eesti и CITIC Telecom уведомили Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии о повреждении трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

Повреждены два кабеля связи, принадлежащих группе Elisa, и один кабель связи, принадлежащий CITIC Telecom. Причина прекращения работы на данный момент неизвестна, но владельцы кабелей занимаются ликвидацией неполадок в работе, и это не окажет влияния на конечных пользователей.

По словам телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги связи по кабелю, неполадки не оказывают заметного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией функционируют.

Внешние соединения Эстонии многократно дублированы, то есть в случае обрыва подводных кабелей можно использовать альтернативные действующие подводные кабели или наземные кабели до Латвии, чтобы обеспечить трансграничный доступ в интернет и функционирование различных услуг.

В свою очередь, финские власти для расследования инцидента доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно Eagle S, которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В четверг Цахкна обсудил по телефону инциденты с подводной инфраструктурой с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен и, комментируя выход из строя линии электропередачи "EstLink2" и трех кабелей связи, сказал, что столь частые повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры в Балтийском море нельзя считать случайностью.

"Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в то, что они случайны или просто вызваны плохим мореходством. Мы должны понять, что повреждение подводной инфраструктуры стало системным и должно рассматриваться как нападение на наши жизненно важные структуры", - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, расследование этого дела все еще находится на ранней стадии, но в качестве положительного момента можно отметить, что финские власти доставили судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое, как первоначально сообщалось, ходило с незакрепленным якорем, в финский порт для проведения расследования.

По словам министра, инфраструктура морского дна Балтийского моря уязвима, но Эстония продолжит всестороннее сотрудничество с Финляндией, а также со всеми другими странами, расположенными вокруг Балтийского моря, для защиты инфраструктуры морского дна. "Мы также находимся в контакте с другими нашими союзниками и партнерами, чтобы координировать международное сотрудничество", - сказал Цахкна.

Министр добавил, что для установления всех обстоятельств инцидента необходимы многосторонние совместные усилия стран. "Помимо того, что теневой флот в Балтийском море позволяет избежать санкций, он также представляет угрозу безопасности, и мы не можем просто стоять и смотреть", - сказал Цахкна.

Эстонский оператор Elering: повреждение EstLink2 не помешает странам Балтии отключиться от БРЭЛЛ

Измерения, проведенные в четверг системными операторами Elering и Fingrid, указывают на место повреждения эстонско-финской линии электропередачи EstLink2 в Балтийском море на финской стороне.

Как указала Elering, неисправность EstLink2 не помешает странам Балтии отключиться от контролируемого Россией частотного диапазона и присоединиться к общеевропейской электросети в начале февраля следующего года. В странах Балтии достаточно управляемых мощностей и внешних соединений, чтобы завершить синхронизацию с континентальной европейской полосой частот без соединения EstLink2.

Физически предполагаемая неисправность еще не зафиксирована.

Финская компания Fingrid сообщила, что, исходя из предыдущего опыта, планируемая дата устранения неисправности - 1 августа следующего года.

Авария на EstLink2 может повлиять на цены на электроэнергию в Эстонии и других странах Балтии. Если в настоящее время в странах Балтии в изобилии используются возобновляемые источники энергии, соединение Эстония-Финляндия не окажет существенного влияния на цены. Влияние на цены более вероятно в ситуациях, когда производство электроэнергии из возобновляемых источников невелико. В этом случае цена будет зависеть от газовых электростанций в странах Балтии и сланцевых электростанций в Эстонии.

Опираясь на опыт первой половины этого года, ожидается, что цена электроэнергии в странах Балтии будет немного выше, чем в странах Северной Европы. Однако в период пиковой нагрузки цена может быть и ниже, чем в северных странах, так как в Финляндии в период пиковой нагрузки также наблюдался дефицит электроэнергии, и электроэнергия поступала из Балтии в Финляндию.

Эстонско-финский кабель постоянного тока EstLink2 отключился в среду в 12:26.

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