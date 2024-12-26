Президент России Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за разлива мазута, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил в четверг, 26 декабря, глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на ликвидацию последствий катастрофы будут выделены средства из федерального бюджета.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил режим ЧС на региональном уровне. До этого, с 17 декабря, в Анапе и Темрюкском районе действовал режим ЧС муниципального уровня. 21 декабря, после того как нефтепродукты достигли берегов Крыма, режим ЧС ввели и в Керчи.

Очистка побережья

В Анапе и Темрюкском районе очистка ведется на участке протяженностью 54 км, в зоне мониторинга находится 190 км побережья. К работам привлечены около 4000 спасателей и волонтеров. По данным на 25 декабря, собрано почти 30 тысяч тонн загрязненного песка, из них 23,5 тысячи тонн уже вывезено с пляжей.

Два танкера "Волгонефть" с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря - по основной версии, из-за шторма. Международная природоохранная организация "Гринпис" отмечала, что если нефтепродукты из танкеров (около 8000 тонн) выльются в море, то это может стать одной из крупнейших техногенных катастроф в Черном море. По факту крушения танкеров возбуждены уголовные дела.

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