Парламент Южной Кореи в пятницу объявил импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су, сообщает агентство Reuters. Тот отказывался назначить судей Конституционного суда страны, который рассматривает дело его предшественника, Юн Сок Ёля, ранее также отстраненного парламентом от должности.

План голосования за импичмент Хану был объявлен в четверг главной оппозиционной Демократической партией после того, как он отказался немедленно назначить трех судей для заполнения вакансий в Конституционном суде, заявив, что это превысит его полномочия как исполняющего обязанности президента. Конституционный суд Южной Кореи судит его предшественника Юн Сок Ёля за попытку введения военного положения. Парламент отстранил его от должности менее чем две недели назад - 14 декабря.

Согласно опросам общественного мнения, попытка Юна ввести военное положение вызвала подавляющую поддержку его отставки среди населения. По стране прокатились массовые протесты и забастовки.

Голосование по судьбе Хана совпало с первым слушанием в Конституционном суде по делу об отмене импичмента Юну, который либо будет восстановлен в должности, либо окончательно отстранен. Суд имеет 180 дней для принятия решения.

Инициированное оппозиционными партиями, имеющими большинство в парламенте, голосование прошло при бурных протестах членов партии "Сила народа", которую представлял отстраненный от должности президент Юн Сок Ёль. Ее представители заявляли, что голосование недействительно и парламент совершил "тиранию".

Перед началом парламентской сессии лидер Демократической партии имеющей большинство в парламенте, Ли Чжэ Мён обвинил Хана в "действиях, направленных на мятеж".

"Единственный способ нормализовать ситуацию в стране — это быстро искоренить все мятежные силы", — заявил Ли в эмоциональной речи, добавив, что партия действует по воле народа, стремящегося устранить тех, кто поставил страну под угрозу.

До начала голосования оставалось неясным, сколько голосов потребуется для импичмента Хану. Для премьер-министра достаточно простого большинства, тогда как для президента требуется две трети голосов. Однако, спикер парламента У Вон Сик объявил, что для одобрения импичмента достаточно простого большинства.

После голосования Хан заявил, что уйдет с поста, чтобы избежать дальнейшего хаоса, и будет ожидать решения Конституционного суда по вопросу импичмента.

Согласно закону, обязанности исполняющего президента перейдут к министру финансов Чхве Сан Моку. Ранее он призывал парламент отказаться от планов импичмента Хана, утверждая, что это нанесет серьезный ущерб экономике страны.

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