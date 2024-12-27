Южнокорейская разведка в пятницу подтвердила пленение раненого северокорейского солдата в Украине, передает южнокорейское агентство Йонхап. Это первый известный случай такого рода, согласно сообщению о захвате бойца спецназом Украины.

"Благодаря оперативному обмену информацией с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили пленение раненого северокорейского солдата и планируем тщательно изучить дальнейшее развитие событий", — говорится в кратком заявлении Национальной службы разведки, которое приводит Йонхап.

Подтверждение последовало за сообщением украинского военного издания "Милитарный", опубликованным поздно вечером в четверг. Издание сообщило, что украинские Силы специальных операций захватили раненного северокорейца в плен во время операций в Курской области РФ, не сообщив даты инцидента.

Фотографии пленного северокорейского солдата, который, по-видимому, получил ранения, опубликовал Telegram-канал "Милитарного". На фотографиях запечатлен мужчина характерной внешности в военной форме российского образца. На второй из них он лежит в черном мешке для трупов. Подпись под фотографиями гласит: "Первый пленный солдат КНДР. На втором фото он уже поджал ласты". Из этого сообщения можно заключить, что пленный умер вскоре после того, как оказался в руках бойцов ВСУ.

Как сообщалось ранее, около 11 тыс. северокорейских военных уже были отправлены в Россию. Там они используются в обороне Курской области. Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея потеряла в Курской области более 3 тыс солдат. По данным южнокорейских чиновников, имеются признаки подготовки к дальнейшей отправке войск и военной техники из КНДР в Россию. Ранее украинские военные сообщали о низких боевых качествах северокорейских солдат.

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