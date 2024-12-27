Российскую экономику в 2025 году ждет замедление темпов роста примерно вдвое, заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает российское новостное агентство "Интерфакс"

По словам Владимира Путина, план на 2025 год в сфере экономики - "стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков".

В этом году, по словам Путина, российский ВВП прибавит под 4%, а в следующем рост замедлится до 2-2,5%, по оценкам Минэкономразвития. "Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что он будет таким же, как в этом году - под 4%. Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера, нам такой рост пока и не нужен", - заявил Путин..

Отметим, заявление Путина может быть началом пропагандистской подготовки россиян к серьезным экономическим трудностям, которые ожидают РФ в следующем году.

По плану российского правительства, вставшая на военные рельсы экономика вновь начнет ускоряться уже в 2026 году: темпы роста ВВП достигнут 2,6%, затем 2,8% — в 2027-м и по 3% в среднем в 2028–2030 гг.

МВФ на основе официальной российской статистики прогнозирует, что в следующем году российский ВВП вырастет лишь на 1,3%. Согласно октябрьскому прогнозу российского ЦБ, в 2025 году экономика прибавит лишь 0,5–1%, а рост конечного потребления домохозяйств будет близок к нулю. Последний раз этот прогноз обновлялся до решения ЦБ поднять ставку рефинансирования до 21%, принятого 28 октября этого года.

Эксперты шведского Института коньюнктуры считают, что в реальном выражении российская экономика с начала войны не растет, а падает. В 2023 году, по их расчетам, она сократилась на 10,8% в долларовом выражении.

Российская экономика находится на грани серьезного кризиса, вызванного экономическими санкциями, финансированием войны с Украиной, высокой инфляцией и дефицитом рабочей силы.

Как ранее сообщал Delfi, 14 декабря российский "Центр макроэкономического анализа и прогнозирования",(ЦМАКП), близкий к российскому правительству, предупредил о неизбежности возникновения системного банковского кризиса в РФ в следующем году. Ранее эксперты ЦМАКП предупреждали о рисках стагфялции, "шока со спадом производства" и оценивали потенциал корпоративных банкротств, как высокий и грозили разрастанием неплатежей. Ряд отраслей российской экономики - угледобыча, торговые центры и автоперевозки - находятся в предбанкротном состоянии и требуют предоставления госсубсидий

По данным последнего опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), главной проблемой российских компаний в III квартале этого года стали долги контрагентов. РСПП сообщает, 36,6% предприятий пожаловались на задолженность контрагентов и заявили, что они "ограничивают" их работу. Кризис неплатежей, по свидетельствам российских предпринимателей и экспертов наблюдается и в военной производстве.



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По данным Росстата, опубликованным российским новостным агентством РБК 22 декабря, прибыли российских компаний за октябрь 2024 года обвалились в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Убытки по итогам октября зарегистрирован в оптовой торговле потребительскими товарами, гостинничном и ресторанном бизнесе. На 19,4% упала прибыль нефте- и газо-добывающих гигантов России.

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