Azerbaijan Airlines (AZAL) с 28 декабря приостанавливает полеты в семь городов России — в Сочи, Уфу, Самару, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу, сообщает азербайджанское информационное агентство APA со ссылкой на заявление компании. Ранее полеты в РФ полностью или частично приостановили три иностранных авиакомпании.

Как говорится в сообщении авиакомпании, такое решение перевозчик принял с учетом "результатов предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможных рисков для безопасности полетов", на основании решения Азербайджанского государственного агентства гражданской авиации.



Отметим, ранее две иностранные авиакомпании приостановили или ограничили выполнение рейсов в РФ в целях безопасности.

Вчера, 26 декабря, израильская авиакомпания El AL сообщила, что на неделю отменяет рейсы из Тель-Авива в Москву из-за "событий в воздушном пространстве России".

Сегодня утром, казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила выполнение рейсов по маршруту Астана — Екатеринбург с 28 декабря по 27 января 2025 года, сообщила пресс-служба компании: "Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию". Пассажирам отмененных рейсов полностью вернут деньги за авиабилеты.

Qazaq Air продолжит выполнять рейсы в Омск и Новосибирск, которые "продолжают соответствовать критериям оценки рисков" компании, заявили в пресс-службе. Отметим, эти города находятся вне зоны дальности полета украинских дронов, достигающей 2 тыс. километров.



Напомним, сегодня американские официальные лица неофициально подтвердили информацию о том, что самолет Азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный 25 декабря, был поврежден взрывом российской ракеты ПВО. Самолет был перенаправлен в сторону казахстанского аэропорта Актау, где рухнул не долетев до взлетно-посадочной полосы. 38 пассажиров и членов экипажа погибли.

По данным на начало года в Россию летали самолеты 54 иностранных компаний из 28 стран.

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