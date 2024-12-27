Президент Финляндии Александр Стубб объявил о трех конкретных мерах, которые страна предпримет в ответ на недавний инцидент с повреждением ключевых электрических и телекоммуникационных кабелей, соединяющих Финляндию, сообщает финское информационное агентство Yle. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об увеличении присутствия сил НАТО в Балтийском море.

"Мы продолжим усиливать действия НАТО и ЕС и будем придерживаться договоренностей, достигнутых на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) пару недель назад," — заявил сегодня Александр Стубб на пресс-конференции в Хельсинки. Он напомнил о решении лидеров ОЭС, принятом на собрании в Таллине 16 декабря - совместно бороться с теневым флотом РФ (В ОЭС входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания - ред.).

Согласно заявлению Стубба, вторая мера включает усиление присутствия НАТО в регионе. "Мы договорились с Эстонией о необходимости увеличения присутствия НАТО, особенно вокруг критической инфраструктуры. Этот запрос уже был удовлетворен," — отметил он.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем посте в соцсети X (бывш. Twitter), подтвердил , что НАТО усилит присутствие в Балтийском море.

Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #NATO will enhance its military presence in the Baltic Sea. — Mark Rutte (@SecGenNATO) December 27, 2024

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также заявила , что союз предложит дополнительные санкции против российского теневого флота

Третья мера, по словам Стубба, касается поиска решений на основе международного морского права. Президент подчеркнул, что Финляндия хорошо подготовлена к реагированию на такие инциденты.

Президент Финляндии также высоко оценил реакцию Береговой охраны страны на инцидент, отметив оперативность и эффективность действий. "В предыдущих случаях повреждения кабелей на реакцию уходило больше времени. В этот раз мы задержали судно в течение нескольких часов," — сказал он.

Он добавил, что оперативные действия помогли предотвратить дальнейшие повреждения, и выразил благодарность полиции, пограничным службам и всем, кто принимал участие в операции.

Стубб отметил, что с экипажем танкера Eagle S, подозреваемого в причастности к повреждению кабелей, работают: "Офицеры, и экипаж сотрудничают с финскими властями."

В то же время, по словам Стубба, пока рано делать выводы о возможной причастности России к повреждению кабелей в рамках гибридного вмешательства, и добавил, что дипломатической реакции со стороны России пока не последовало.

"Наше сообщение предельно ясно. Мы контролируем ситуацию и должны продолжать совместную работу, чтобы наша критическая инфраструктура не подвергалась повреждениям со стороны внешних игроков. Пока рано делать выводы о причинах этого инцидента. Мы знаем, кто это сделал," — заявил президент Финляндии по-английски.

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