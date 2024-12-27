Президент Финляндии Александр Стубб объявил о трех конкретных мерах, которые страна предпримет в ответ на недавний инцидент с повреждением ключевых электрических и телекоммуникационных кабелей, соединяющих Финляндию, сообщает финское информационное агентство Yle. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об увеличении присутствия сил НАТО в Балтийском море.
"Мы продолжим усиливать действия НАТО и ЕС и будем придерживаться договоренностей, достигнутых на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) пару недель назад," — заявил сегодня Александр Стубб на пресс-конференции в Хельсинки. Он напомнил о решении лидеров ОЭС, принятом на собрании в Таллине 16 декабря - совместно бороться с теневым флотом РФ (В ОЭС входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания - ред.).
Согласно заявлению Стубба, вторая мера включает усиление присутствия НАТО в регионе. "Мы договорились с Эстонией о необходимости увеличения присутствия НАТО, особенно вокруг критической инфраструктуры. Этот запрос уже был удовлетворен," — отметил он.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем посте в соцсети X (бывш. Twitter), подтвердил, что НАТО усилит присутствие в Балтийском море.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также заявила, что союз предложит дополнительные санкции против российского теневого флота
Третья мера, по словам Стубба, касается поиска решений на основе международного морского права. Президент подчеркнул, что Финляндия хорошо подготовлена к реагированию на такие инциденты.
Президент Финляндии также высоко оценил реакцию Береговой охраны страны на инцидент, отметив оперативность и эффективность действий. "В предыдущих случаях повреждения кабелей на реакцию уходило больше времени. В этот раз мы задержали судно в течение нескольких часов," — сказал он.
Он добавил, что оперативные действия помогли предотвратить дальнейшие повреждения, и выразил благодарность полиции, пограничным службам и всем, кто принимал участие в операции.
Стубб отметил, что с экипажем танкера Eagle S, подозреваемого в причастности к повреждению кабелей, работают: "Офицеры, и экипаж сотрудничают с финскими властями."
В то же время, по словам Стубба, пока рано делать выводы о возможной причастности России к повреждению кабелей в рамках гибридного вмешательства, и добавил, что дипломатической реакции со стороны России пока не последовало.
"Наше сообщение предельно ясно. Мы контролируем ситуацию и должны продолжать совместную работу, чтобы наша критическая инфраструктура не подвергалась повреждениям со стороны внешних игроков. Пока рано делать выводы о причинах этого инцидента. Мы знаем, кто это сделал," — заявил президент Финляндии по-английски.