Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе недавнего визита в Москву предложил российскому лидеру Владимиру Путину выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, сообщает POLITICO со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Владимир Путин благосклонно оценил увертюры словацкого президента. "Если до этого дойдет, почему бы и нет?" — заявил Путин на пресс-конференции после заседания Высшего Евразийского экономического совета в городе Ижора под Петербургом. "С нашей точки зрения, Словакия занимает нейтральную позицию. Для нас это приемлемая альтернатива".

Отметим, что пока о начале возможных переговоров между Украиной и РФ не сообщалось. Ожидается, что они могут начаться лишь после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Россия выдвигает к Украине неприемлемые требования, выдвинутые в начале вторжения в феврале 2022 года.

Лидер оппозиции Словакии Михал Шимечка заявил местным СМИ, что если Фицо действительно хочет мира между Россией и Украиной, он должен убедить Путина прекратить войну: "Если российские военные прекратят свои атаки, они [Фицо и Путин] могут спокойно обсуждать мир хоть на крыльце у Фицо," — подчеркнул Шимечка.

Роберт Фицо, наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, ярый сторонник Путина и России в рамках Европейского союза. Он пообещал блокировать вступление Украины в НАТО и отказался отправлять "еще хоть один патрон" из государственной военной помощи Киеву.

Кроме того, Фицо способствовал ослаблению международной изоляции России своим визитом к Путину 22 декабря, в ходе которого он, вероятно, пытался достичь договоренности о поставках российского газа после прекращения российско-украинского договора о газовом транзите в январе 2025 года. Визит был встречен осуждением со стороны европейских политиков и протестами в столице Словакии. Никаких совместных заявлений по его итогам опубликовано не было.

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