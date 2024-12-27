Российский представитель по вопросам контроля над вооружениями предостерег будущую администрацию Дональда Трампа от возобновления ядерных испытаний, сообщает агентство Reuters
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил в пятницу, что Москва оставляет за собой право на ответные действия на фоне, по его словам, "крайне враждебной" политики Вашингтона.
Россия, США и Китай проводят масштабную модернизацию своих ядерных арсеналов на фоне разрушения договоров о контроле над вооружениями, подписанных в период холодной войны между Советским Союзом и США.
В интервью газете "Коммерсант" Рябков заявил, что администрация Трампа заняла радикальную позицию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) во время своего первого срока.
"Международная ситуация сегодня крайне сложна, американская политика в различных ее аспектах крайне враждебна нам", — сказал Рябков, - "Поэтому варианты наших действий в интересах обеспечения безопасности и возможные меры и шаги, которые мы можем предпринять, чтобы послать политически адекватные сигналы, не исключают ничего".
Во время первого срока Трампа его администрация обсуждала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания в США, сообщала Washington Post в 2020 году.
В 2023 году президент России Владимир Путин официально отменил ратификацию Россией ДВЗЯИ, что привело страну в соответствие с позицией США. Не так давно Путин заявлял, что Россия рассмотрит возможность проведения ядерного испытания, если это сделают США. В прошлом месяце он снизил порог для применения ядерного оружия в ответ на более широкий спектр обычных атак,в ответ на удары ВСУ по территории РФ американскими ракетами ATACMS.
Как сообщает Reuters, некоторые эксперты по контролю над вооружениями опасаются, что США могут вернуться к испытаниям как способу разработки новых видов оружия и одновременной демонстрации силы таким соперникам, как Россия и Китай.