Российский представитель по вопросам контроля над вооружениями предостерег будущую администрацию Дональда Трампа от возобновления ядерных испытаний, сообщает агентство Reuters

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил в пятницу, что Москва оставляет за собой право на ответные действия на фоне, по его словам, "крайне враждебной" политики Вашингтона.

Россия, США и Китай проводят масштабную модернизацию своих ядерных арсеналов на фоне разрушения договоров о контроле над вооружениями, подписанных в период холодной войны между Советским Союзом и США.

В интервью газете "Коммерсант" Рябков заявил, что администрация Трампа заняла радикальную позицию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) во время своего первого срока.

"Международная ситуация сегодня крайне сложна, американская политика в различных ее аспектах крайне враждебна нам", — сказал Рябков, - "Поэтому варианты наших действий в интересах обеспечения безопасности и возможные меры и шаги, которые мы можем предпринять, чтобы послать политически адекватные сигналы, не исключают ничего".

Во время первого срока Трампа его администрация обсуждала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания в США, сообщала Washington Post в 2020 году.

В 2023 году президент России Владимир Путин официально отменил ратификацию Россией ДВЗЯИ, что привело страну в соответствие с позицией США. Не так давно Путин заявлял, что Россия рассмотрит возможность проведения ядерного испытания, если это сделают США. В прошлом месяце он снизил порог для применения ядерного оружия в ответ на более широкий спектр обычных атак,в ответ на удары ВСУ по территории РФ американскими ракетами ATACMS.

Как сообщает Reuters, некоторые эксперты по контролю над вооружениями опасаются, что США могут вернуться к испытаниям как способу разработки новых видов оружия и одновременной демонстрации силы таким соперникам, как Россия и Китай.

РФ и США - крупнейшие ядерные державы мира: РФ обладает 5,580 ядерными боеголовками, США — 5,044 (всего вместе - около 88% мирового ядерного арсенала, по данным Федерации американских ученых). У Китая около 500 боеголовок. С 1945 до подписания ДВЗЯИ в 1996 году в мире было проведено более 2,000 ядерных испытаний: США провели 1,032 испытания, Советский Союз — 715. После распада Советского Союза РФ не проводила ядерных испытаний. Последнее в СССР состоялось в 1990 году. С момента распада Советского Союза ядерные испытания проводили лишь несколько стран, согласно Ассоциации по контролю над вооружениями: США в 1992 году, Китай и Франция в 1996 году, Индия и Пакистан в 1998 году, а Северная Корея в 2017

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !