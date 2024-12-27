В пятницу Папа Римский Франциск дал разрешение на беатификацию архиепископа Эдуарда Профитлиха, сообщает Delfi.ee со ссылкой на Таллиннскую епархию Римско-католической церкви.

Официальная дата беатификации будет объявлена в январе 2025 года.

Это историческое событие для всей Эстонии и эстонского народа, отмечает Delfi.ee: "Архиепископ Эдуард Профитлих, следуя предложению Папы, оставаясь верным себе и Богу, решил разделить общую судьбу многих эстонцев. Он остался в Эстонии с народом и церковью, которую так любил, хотя у него была возможность уехать на родину в Германию. Он остался верным своему призванию и Богу до конца, что привело его к мученической смерти в Кировской тюрьме в Советской России".

Эдуард Профитлих родился родился в Германии, в Бирресдорфе. После изучения философии и теологии в Валкенбурге Профитлих в 1922 году переехал в Польшу, где изучал в докторантуре философию и теологию. Затем он работал приходским священником в польском Оппельне и немецком Гамбурге.

В 1930 году его направили в Эстонию для служения и строительства католической церкви. Он становится апостольским администратором (1931), а в 1936 году папа Пий XII назначил его архиепископом.

Эдуард Профитлих имел эстонское гражданство, выучил эстонский язык и был патриотом эстонской культуры и народа. Во многом благодаря его преданной работе пастырская деятельность католической церкви в Эстонии вышла на новый уровень.

В июне 1941 года советские власти арестовали Профитлиха и отправили его в Кировскую тюрьму, где он был приговорен к смертной казни. Архиепископ Профитлих умер в Кирове 22 февраля 1942 года до приведения приговора в исполнение.

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