В России распространяется предновогодний видеоролик, в котором российская ПВО ракетой сбивает упряжку Санта-Клауса над московским Кремлем. На видео кадры новогодней Москвы сменяются летящим над городом Санта-Клаусом в санях, запряженных оленями. В руках у него банка кока-колы, а в санях - несколько ракет с эмблемой НАТО. В следующем кадре молодой боец ПВО сбивает упряжку ракетой, после чего сидящий рядом с ним Дед Мороз говорит: "Правильно, не нужно ничего иностранного в нашем небе". Видео заканчивается текстом на экране "С Новом годом, россияне!".

Видео распространяют российские пропагандистские каналы, сообщило в пятницу, 27 декабря, издание "Осторожно, новости", которому также было предложено опубликовать его у себя. По данным издания, роль оператора ПВО в ролике сыграл молодой актер Дмитрий Мельников. В разговоре с "Осторожно, новости" он сказал, что не может назвать автора видео по условиям контракта. По его словам, этот ролик был снят раньше и никак не связан с авиакатастрофой в казахстанском Актау.

Видео, где Санта Клауса сбивает российская ракета, могло смотреться просто глупо и безвкусно, если бы не трагедия со сбитым самолетом.



В нынешнем контексте это как-то за гранью даже для этих людоедов. pic.twitter.com/3OU0gjtC4i — Андрей Пивоваров (@brewerov) December 27, 2024

Крушение азербайджанского самолета Embraer 190 в Казахстане

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана.На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил в пятницу, что лайнер потерпел крушение после воздействия оружия. Ранее телеканал Euronews сообщил, что, по словам источников в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух".

Источники Reuters заявили, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С". Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !