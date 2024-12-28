Власти Китая одобрили строительство в южном Тибете дамбы, которая должна стать крупнейшей в мире. Пекинские планы строительства ГЭС в этом регионе давно вызывают протесты как со стороны местных жителей, которым грозит массовое переселение, так и со стороны соседней Индии, которую этот проект может буквально лишить воды. Экологи, в свою очередь, обеспокоены последствиями строительства ГЭС для окружающей среды.

Пекин планирует возвести дамбу в низовьях реки Брахмапутра (в Китае — река Цангпо) — одной из крупнейших водных артерий Южной Азии. Водохранилище новой ГЭС заполнит ущелье Ярлунг Цангпо, по которому протекает река.

Впервые об этом проекте Пекин заявил в конце 2020 года. Как утверждают власти Китая, новая гидроэлектростанция будет генерировать в три раза больше электроэнергии, чем с ГЭС "Три ущелья", построенной на реке Янцзы. Пока ГЭС "Три ущелья" остается самой мощной гидроэлектростанцией в мире.

Китайские государственные СМИ говорят о строительстве ГЭС на реке Брахмапутра как о "безопасном проекте, приоритетная задача которого — защита экологического благополучия Китая". Власти КНР утверждают, что благодаря строительству мощной ГЭС в этом регионе страна сможет значительно сократить выбросы углекислого газа и в то же время улучшить условия жизни местного населения.

Однако эксперты, правозащитные организации и экологи обеспокоены возможными негативными последствиями реализации этого проекта. Они опасаются, что негативное влияние строительства ГЭС на окружающую среду и на людей, живущих в регионах, где протекает река Брахмапутра, может значительно перевесить все предполагаемые "плюсы" от реализации этого проекта.

Строительство ГЭС в Тибете потребует переселения большого числа местных жителей — вероятно, при реализации проекта будет переселено значительно больше одного миллиона человек.

Кроме того, строительство дамбы в этом регионе может значительно изменить существующий ландшафт, что в свою очередь приведет к разрушению ряда экосистем, в лучшем случае — они значительно пострадают. Экологи отмечают, что именно этот район, где запланировано строительство ГЭС, отличается особенным биологическим разнообразием и богатством экосистем — по сравнению с другими районами Тибетского нагорья.

Китай уже построил несколько ГЭС в Тибете с момента аннексии Тибета в начале 1950-х гг. Ранее правозащитники и активисты из Тибета в интервью Би-би-си говорили, что строительство новой ГЭС — это новое свидетельство эксплуатации тибетцев и их земли Пекином.

Тибетские общины — в своем большинстве это общины буддистов — в Китае за последние годы неоднократно подвергались репрессиям, жертвами которых, по данным правозащитников, могли стать тысячи человек.

В апреле этого года китайские власти задержали сотни тибетцев, которые протестовали против строительства плотины Камток на реке Дричу. Задержания сопровождались избиениями, многие из задержанных были позже арестованы, многие получили тяжелые травмы и ранения, это удалось подтвердить Би-би-си через источники в регионе и верификацию видеозаписей.

Строительство плотины Камток предполагает переселение нескольких деревень. Кроме того, в результате строительства будут затоплены несколько древних буддистских монастырей. Пекин утверждал, что он переселит жителей и компенсирует им потери от такого незапланированного переезда. Древние религиозные памятники тибетцев Пекин обещал переместить в другие районы.

Что касается строительства дамбы на Брахмапутре, то Пекин пока так и не называл число жителей, которые будут переселены из затапливаемых территорий. Известно, что в ходе строительства ГЭС "Три ущелья" были переселены 1,4 млн человек.

Власти Китая также утверждают, что значительных неблагоприятных последствий от строительства мощной ГЭС на Брахмапутре для экологии не будет.

Но, как отмечают экологи, согласно плану Пекина, для строительства дамбы потребуется пробурить как минимум четыре туннеля длиной 20 км через гору Намча Барва. Такое масштабное строительство не может обойтись без крайне негативных последствий для окружающей среды, уверены экологи.

Контроль над "водонапорной башней Азии"

Соседи Китая рассматривают строительство Китаем новых ГЭС в южном Тибете как попытку установить полный контроль над спорным регионом и получить новые экономические рычаги воздействия на соседние страны.

Планами строительства дамбы обеспокоена Индия. Власти страны и эксперты указывают на то, что строительство ГЭС дает Китаю практически полный контроль над рекой, значительная часть которой находится на территории Индии.

Тибетское нагорье часто называют "водонапорной башней Азии", поскольку именно в этом регионе берут начало реки, которые питают страны Южной Азии. Брахмапутра — одна из крупнейших рек Южной Азии, она впадает в Бенгальский залив, формируя общую с Гангом дельту, площадью около 100 тыс. квадратных километров. Брахмапутра в Индии протекает по территории штатов Ассам и Аруначал-Прадеш и является буквально "кормилицей" для местных жителей.

Кроме того, строительство дамбы на Брахмапутре в Тибете, как отмечают эксперты, даст Китаю возможность изменить направление течения реки. Эта перспектива выглядит для Индии и Бангладеш тем более пугающей — с учетом имеющихся у Пекина долгосрочных и масштабных планов по отводу воды с юга на бедный водными ресурсами север страны.

Эксперты базирующегося в Австралии Института Лоуи отмечали ранее, что контроль над реками, которые берут свое начало на территории Тибетского нагорья, дает Китаю и контроль над экономикой своих соседей — в первую очередь над экономикой Индии, с которой КНР "делит" немало рек.

Вскоре после того, как Китай сообщил о своих планах по строительству ГЭС на Брахмапутре, власти Индии заявили о проектах строительства сразу нескольких ГЭС в нижнем течении реки в штате Аруначал-Прадеш. Согласно заявлениям властей Индии, эти планы призваны "смягчить неблагоприятные последствия" от строительства ГЭС в Китае.

Потенциально этот район является очень привлекательным для строительства ГЭС. Каньон Ярлунг Цангпо является самым глубоким каньоном в мире. Общий перепад в течении реки здесь составляет порядка 2000 метров — всего на расстоянии 50 км.

Однако в то же время Каньон Ярлунг Цангпо находится фактически на стыке Индийской и Евразийской тектонических плит. Поэтому критики китайского проекта обращают внимание на то, что предполагаемое место строительства дамбы находится в крайне сейсмоопасной зоне, а магнитуда землетрясений в этом районе достигает 8,6 по шкале Рихтера.

Эксперты также полагают, что строительство дамбы в столь узком и глубоком ущелье приведет к частым оползням. А оползни и землетрясения чрезвычайно опасны для самой конструкции дамбы. Ее разрушение может привести к катастрофе и многочисленным жертвам.

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