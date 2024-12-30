И. о. президента Южной Кореи Чхве Сан-Мок в понедельник поручил провести экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок страны, пока следователи работают над идентификацией жертв и выяснением причин катастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air - самой смертоносной в истории страны, передает агентство Reuters

Чхве, который курирует восстановительные работы и расследование, стал временным лидером Южной Кореи всего три дня назад после того, как президент и премьер-министр страны были отстранены от должности парламентом после попытки введения военного положения.

Напомним, в воскресенье 29 декабря самолет, следовавший рейсом 7C2216 из Бангкока в Муан, совершил посадку на брюхо и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся, врезавшись в стену. 179 человек - 175 пассажиров (граждане Кореи и Таиланда) и четыре из шести членов экипажа погибли. Спасти удалось только двух членов экипажа.

Следователи рассматривают столкновение с птицами и погодные условия как возможные причины катастрофы, сообщили представители пожарной службы.

Минтранс Южной Кореи заявил, что власти рассматривают возможность проведения специальной проверки всех самолетов Boeing 737-800, эксплуатируемых южнокорейскими авиакомпаниями (всего 101 борт). Отметим, авиалайнеры этой модели используются авиакомпаниями по всему миру, в первую очередь, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Эксперты отмечают, что авария вызвала множество вопросов. Например, почему самолет, оснащенный двумя двигателями CFM 56-7B26, летел с высокой скоростью и почему его шасси, по-видимому, не были выпущены.

Rus.Delfi.lv В Европе больше всего - 645 машин Boeing 737-800 - эксплуатирует авиакомпания Ryanair. Крупными эксплуатантами в странах ЕС и соседних государствах являются так же французско-голландский лоукостер Transavia (111 самолетов), британская Jet2.com (89 машин), германский туроператор TUI (60 машин), польские Buzz (50) и Enter air (26), турецкие SunExpress (49), Anadolu Jet (45), Turkish Airlines (40), голландская KLM (31), Norwegian Air (28) и испанская Air Europa (21). Отметим, в прошедшую субботу 28 декабря Boeing 737-800 авиакомпании KLM, летевший из Осло в Амстердам, вскоре после взлета, был вынужден вернуться в Осло из-за отказа гидравлических систем. При посадке самолет съехал с полосы на грунт. Никто не пострадал. Напомним, другой самолет 737 серии - Boeing 737 MAX ранее чуть не стал причиной краха корпорации Boeing. Два самолета этой модели разбились в 2018 и 2019 годах из-за отсутствия у пилотов информации об установленной на самолете электронной "Системе улучшения маневровых характеристик". В результате эксплуатация самолетов 737 МАХ приостанавливалась по всему миру в 2019-2023 годах. Boeing заплатил 20 млрд долларов штрафов и лишился 60 млрд долларов из-за отмены 1200 заказов на самолет. В январе этого года у самолета Boeing 737 MAX компании Alaska Airlines в полете сработала аварийная дверь. Самолет был вынужден приземлиться. Никто не пострадал.

В понедельник представители министерства транспорта сообщили, что при выполнении запланированного захода на посадку пилоты сообщили диспетчеру о столкновении с птицами, вскоре после того, как из диспетчер аэропорта предупредил об их присутствии в районе аэропорта.

Затем пилоты подали сигнал бедствия и сообщили о намерении прекратить посадку и повторить заход. Однако вскоре после этого самолет совершил посадку на брюхо примерно через 1200 метров после начала 2800-метровой полосы и столкнулся с сооружением в конце полосы.

Представители министерства транспорта заявили, что найден бортовой самописей авиалайнера, но он получил повреждения , и пока не ясно, можно ли будет проанализировать данные.

Главным приоритетом сейчас является идентификация жертв, поддержка их семей и лечение двух выживших, заявил и.о. президента Кореи в понедельник.

"Даже до оглашения окончательных результатов мы призываем официальных лиц прозрачно освещать процесс расследования аварии и оперативно информировать семьи погибших", — сказал он.

"Как только будут завершены мероприятия по ликвидации последствий аварии, Министерству транспорта поручено провести экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок, чтобы предотвратить повторение авиакатастроф", — добавил он.

Исследуется также роль антенны локализатора, расположенной в конце взлетно-посадочной полосы и предназначенной для помощи в посадке, включая насыпь, на которой она находилась, сообщили представители министерства на брифинге.

"Обычно в аэропортах на конце взлетно-посадочной полосой нет стены", — объяснил Reuters Кристиан Бекерт, эксперт по безопасности полетов и пилот Lufthansa из Мюнхена. "Чаще всего используется система торможения, которая позволяет самолету немного погрузиться в грунт и затормозить".

Аэропорт Муан остается закрытым до среды, но остальные международные и региональные аэропорты страны, включая главный аэропорт Инчхон, работают в обычном режиме.

Согласно международным авиационным правилам, Южная Корея возглавит гражданское расследование катастрофы. В нем примут участие представители Национального совет по безопасности на транспорте США (NTSB), корпорации Boeing и Федерального авиационного управления (FAA) США.

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