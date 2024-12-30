Президент США Джо Байден в понедельник объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов, используя свои последние недели на посту для увеличения военной поддержки Киева перед вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters

"По моему указанию Соединенные Штаты продолжат неустанно укреплять позиции Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания на посту", — заявил Байден в своем обращении.

Пакет помощи, анонсированный Байденом, включает 1,25 миллиарда долларов военной помощи, взятой из запасов США. Еще 1,22 миллиарда долларов будут выделены в рамках Инициативы помощи Украине в области безопасности (USAI). Это будет последний пакет в рамках USAI за время президентства Байдена. Согласно USAI, военное оборудование закупается у оборонной промышленности или партнеров США, а не берется из американских запасов. Оно может оказаться на поле боя через месяцы или даже годы.

Вторжение России в Украину приближается к трехлетнему рубежу. Недавно Россия использовала северокорейские войска для усиления своих боевых позиций. Северокорейские силы несут большие потери на передовой в войне России против Украины: за последнюю неделю в Курской области России были убиты или ранены 1 тыс северокорейских солдат, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу.

Байден в своем заявлении отметил, что новая помощь обеспечит Украину "немедленным притоком возможностей, которые она продолжает эффективно использовать на поле боя, а также долгосрочными поставками систем ПВО, артиллерии и других критически важных вооружений".

За время войны Вашингтон выделил Украине в общей сложности 175 миллиардов долларов помощи. Однако неясно, продолжится ли помощь в том же объеме при Дональде Трампе, который вступит в должность 20 января. Трамп заявил, что хочет быстро завершить войну.

Во время президентской кампании Трамп подвергал сомнению уровень участия США в конфликте, предложив, чтобы европейские союзники несли большую финансовую нагрузку.

Некоторые его однопартийцы-республиканцы, которые с января будут контролировать как Палату представителей, так и Сенат, также стали менее активно поддерживать выделение помощи Киеву.

Байден добавил, что Министерство обороны сейчас занимается доставкой сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен бронированных машин, "что усилит позиции Украины, которая вступает в зимний сезон".

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