Сирия надеется на "стратегическое партнерство" с Украиной, заявил в понедельник новый министр иностранных дел Сирии своему украинскому коллеге. Киев стремится наладить связи с новыми властями в Дамаске на фоне ослабления влияния России, передает агентство Reuters.

"Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научное партнерство", — заявил в понедельник недавно назначенный министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани в ходе встречи со свои украинским коллегой Андреем Сибигой в Дамаске.

"Безусловно, сирийский и украинский народы имеют схожий опыт и схожие страдания, которые мы пережили за 14 лет", — добавил он, проводя параллель между гражданской войной в Сирии 2011–2024 годов и захватом Россией украинских территорий, завершившимся полномасштабным вторжением в 2022 году.

Андрей Сибига, который также встретился с новым фактическим лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в Дамаске в понедельник, сообщил, что Украина направит дополнительные партии продовольственной помощи в Сирию после ожидаемого прибытия 20 грузов с мукой во вторник.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе объявил об отправке первой партии продовольственной помощи в Сирию, которая включает 500 тонн пшеничной муки в рамках гуманитарной инициативы Киева "Зерно из Украины" в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН.

Украина, мировой производитель и экспортер зерна и растительного масла, традиционно экспортирует пшеницу и кукурузу в страны Ближнего Востока. Однако Сирия во времена Асада импортировала продовольствие из России.

Россия была союзником свергнутого президента Башара Асада и предоставила ему убежище после его бегства. Москва заявила, что поддерживает контакты с новой администрацией в Дамаске, включая обсуждение судьбы российских военных баз в стране.

Поставки российской пшеницы в Сирию были приостановлены из-за неопределенности, связанной с новым правительством в Дамаске, и задержек с оплатой, сообщили источники в России и Сирии в начале декабря. Россия поставляла пшеницу в Сирию с использованием сложных финансовых и логистических схем, чтобы обойти западные санкции, введенные как против Москвы, так и против Дамаска.

Свержение Асада исламистской группировкой Ахмеда аш-Шараа "Хайят Тахрир аш-Шам" поставило под вопрос будущее российских военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим в Латакии и военно-морской базы в Тартусе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что статус российских военных баз станет предметом переговоров с новым руководством в Дамаске.

Аш-Шараа заявил ранее в декабре, что отношения Сирии с Россией должны служить общим интересам. В интервью, опубликованном в воскресенье, он занял примирительную позицию, отметив, что Сирия разделяет стратегические интересы с Россией, но деталей не уточнил.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !