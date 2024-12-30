В понедельник 30 декабря, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты предоставили Украине дополнительные 3.4 млрд долларов бюджетной помощи, передает агентство Reuters. Эти ресурсы обеспечат страну жизненно важными ресурсами на фоне усиливающихся атак России на украинских гражданских лиц и инфраструктуру. Вместе с выделенным ранее пакетом военной помощи, это решение увеличивает общий объем последнего пакета помощи Украине до 5.9 млрд долларов.

"По моему указанию Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания в должности", — заявил ранее президент Байден в своем обращении.

Йеллен в своем заявлении отметила, что прямая бюджетная помощь, предоставленная в координации с Агентством США по международному развитию (USAID) и Государственным департаментом, стала последним траншем в рамках Закона о дополнительном финансировании безопасности Украины на 2024 год.

По ее словам, 3.4 млрд долларов бюджетного финансирования увеличивают общий объем бюджетной помощи США Украине до более чем 30 млрд долларов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Большая часть этих средств используется для обеспечения функционирования правительства Украины, в том числе на выплату зарплат учителям и 1 государственным служащим.

Конгресс США выделил Украине всего 175 млрд долларов помощи Украине с момента вторжения России почти три года назад. Вашингтон отдельно предоставил примерно $61,4 миллиарда на обеспечение безопасности Киева с начала войны, согласно данным Пентагона.

Йеллен подчеркнула, что продолжение экономической помощи Украине имеет решающее значение для поддержания государственных услуг и защиты её суверенитета, предупредив о последствиях сокращения финансирования.

"Успех Украины является основным национальным интересом Америки", — заявила она, пообещав продолжать оказывать давление на Москву с помощью санкций и способствовать созданию условий для достижения справедливого мира.

"Мы не должны отступать в этом усилии", закончила министр финансов США.

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