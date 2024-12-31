Балтийские и скандинавские страны усилят контроль за судами в Балтийском море после повреждения подводного электрического кабеля между Финляндией и Эстонией. Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас агентству BNS.

По словам Палуцкаса, в настоящее время страны работают над планом по защите энергетической инфраструктуры.

"Готовится план действий, и он будет согласовываться не только между тремя странами Балтии, но и со скандинавскими странами, чтобы обеспечить определенный мониторинг - где маневрируют суда и какие риски они представляют, чтобы в будущем иметь возможность предотвращать инциденты, в том числе технологическими средствами", - сказал Палуцкас журналистам.

Он подчеркнул, что риск повреждения и диверсий на морских кабелях растет, а повреждение электрических кабелей "может стоить национальной экономике от десятков до сотен миллионов евро через повышение стоимости киловатт-часа".

"У нас будут собственные морские ветрогенераторы, это также требует дополнительного внимания", - сказал Палуцкас.

Кроме того, со следующего года Служба общественной безопасности Литвы будет охранять объекты LitPol Link в Алитусе, инфраструктуру интерконнектора NordBalt в Клайпеде, центр обработки данных Litgrid в Вильнюсе и электростанцию Lietuvos elektrine в Электренай.

Кабель EstLink 2 в Балтийском море был поврежден 25 декабря. По предварительным данным финских властей, основной версией повреждения является диверсия.

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