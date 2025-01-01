Министерство энергетики Украины официально заявило, что транзит российского газа в ЕС, как и планировалось, ранним утром 1 января прекращен.

"В 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины. Украина в установленном порядке проинформировала об этом иностранных партнеров", — говорится в заявлении министерства.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери, — цитирует пресс-служба министерства министра Германа Галущенко. — Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина".

Транзит российского газа по территории Украины осуществлялся по договорам, которые были заключены до полномасштабного нападения России, в конце 2019 года. В эту новогоднюю ночь срок действия договоров истек, и Украина отказалась их продлевать.

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