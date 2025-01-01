В последний день уходящего 2024 года на 96 году жизни скончался президент Эстонии в 2001-2006 годах Арнольд Рюйтель.

Арнольд Рюйтель был одной из ведущих фигур в восстановлении независимости Эстонии, сначала как председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, а затем как председатель Верховного Совета.

Именно под его руководством начался переходный период в оккупированной Эстонии, была объявлена нелегитимность Советского Союза и восстановлена независимость.

Его целью как президента республики было сбалансированное развитие Эстонии, что выразилось в инициировании процесса Общественного договора.

Руководящая и научная деятельность Арнольда Рюйтеля на протяжении всей жизни в сельской жизни и сельском хозяйстве также убедила многих людей в том, что вступление в Европейский Союз и НАТО отвечает государственным интересам Эстонии.

Президент Алар Карис вместе с супругой Сирье Карисом и канцелярией президента выражают глубокие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !