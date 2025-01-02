Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал возможность переговоров с РФ "иллюзией". По его словам, "Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну".

Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас невозможны. С такими словами он выступил в комментарии для BBC, опубликованном в четверг, 2 января.

"О переговорах много говорят, но это иллюзия, - сказал Подоляк. - Никакого переговорного процесса не может быть, поскольку Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну".

Он считает, что страны Запада во главе с США должны дать Украине гарантии безопасности от российской агрессии, которые подразумевали бы военное сдерживание Москвы. "Какая этому может быть альтернатива? Сегодня альтернатив нет, - заявил Подоляк. - Россия должна понимать, что как только она начнет агрессию, в ответ она получит значительное число ударов".

23 декабря другой советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил в эфире телемарафона, что переговоры с Россией неизбежны. "Мы понимаем, что переговоры - это неизбежность и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение президента находит много поддержки среди наших партнеров", - цитировало его агентство УНН.

Эффективность санкций против России

Как пишет BBC, сейчас западные союзники Киева обсуждают, насколько эффективны санкции против России. "После многочисленных пакетов санкций (15 только со стороны ЕС) правительственные чиновники стали осторожнее прогнозировать их успешное воздействие", - сказано в статье.

"Мы глубоко разочарованы тем, что санкции не разрушили российскую экономику без возможности ее восстановления", - сказал BBC анонимный источник в Конгрессе США.

"Наряду с ошеломляющими потерями России на поле боя (западные чиновники подсчитали, что Москва теряет в среднем 1500 человек убитыми и ранеными каждый день), цена этой войны все еще может заставить Путина сесть за стол переговоров. Но сколько еще территорий потеряет Украина - и сколько еще людей погибнет - к тому времени, как наступит этот момент?" - резюмирует BBC.

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