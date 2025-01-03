В многоквартирном доме в районе Наунинкай на юге Вильнюса произошел взрыв, в результате которого частично обрушилась крыша здания. Об этом сообщает LRT.

Очевидцы сообщили о взрыве экстренным службам около 11.40. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.

По предварительным данным, частично обрушилась крыша многоквартирного дома, а также внутренняя перегородка и наклонные конструкции.

О погибших не сообщалось, один человек обратился за помощью к бригаде скорой помощи. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, где находился этот мужчина.

Жители дома эвакуированы. Пока эксперты будут оценивать пригодность здания для проживания после инцидента, людям предоставят временное жилье.

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