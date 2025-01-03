Из-за сбоя в работе компьютерных систем федеральной полиции в целом ряде аэропортов Германии отмечаются проблемы с въездом в ФРГ из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Об этом в пятницу, 3 января, сообщила телерадиовещательная корпорация WDR.

По ее данным, проблемы зафиксированы в аэропортах Дюссельдорфа, Кёльна/Бонна и Дортмунда.

В Дюссельдорфе пассажиры ждут уже несколько часов, образовались длинные очереди. Серьезный технический сбой произошел в районе полудня. По данным аэропорта, затронуты как основная, так и запасная системы, используемые для проверок при въезде. Над решением проблемы работают все технические службы, но пока неясно, сколько времени займет этот процесс. Прибывающих пассажиров стали оставлять в самолетах во избежание чрезмерного скопления в залах досмотра.

Масштаб задержек в аэропорту Кёльна/Бонна не столь велик, поскольку там число рейсов из государств, не входящих в Шенгенскую зону, существенно меньше.

Аналогичные проблемы и - в аэропорту Дортмунда.

В аэропортах Мюнхена и Берлина очередей нет, но есть задержки

О сложностях в зоне досмотра во Франкфурте-на-Майне газете Bild сообщили в федеральной полиции. "Нашим коллегам приходится вручную выполнять многие действия, которые раньше выполняла система. В настоящее время мы все еще справляемся с этим", - отметил собеседник издания.

Аэропорты Мюнстер-Оснабрюк и Веце в свою очередь не затронуты перебоями, но лайнеры туда пока не перенаправляют.

В аэропортах Мюнхена очередей нет, но есть небольшие задержки, отмечает Bild. Аналогичная ситуация, по ее данным, наблюдается и в Берлине: "В некоторых случаях требуется немного больше времени для въезда в страну. Но остановки въезда нет".

В Гамбурге очередей также нет, воздушное сообщение осуществляется в нормальном режиме.

"Угроза для всей европейской Шенгенской системы"

Председатель профсоюза федеральной полиции DPolG Хайко Теггац уверен, что сбой можно было предсказать. "То, что произойдет нечто подобное, было лишь вопросом времени. Теперь это угроза для всей европейской Шенгенской системы", - отметил он.

В течение трех лет у ведомства не было денег на модернизацию ИТ-инфраструктуры. По словам Теггаца, на эти цели необходимы были 150 млн евро. "Мы уже неоднократно напоминали об этом федеральному министерству внутренних дел, но госпожа Фезер (глава МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser). - Ред.) всегда неизменно игнорировала это", - добавил Теггац.

Причины нынешнего сбоя неизвестны.

В сентябре Федеральное ведомство по охране конституции, в функции которого входят наблюдение за угрозами демократическому правопорядку Германии и контрразведывательная деятельность, предупреждало об угрозе российских хакерских атак против стран Евросоюза и объектов блока НАТО.

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