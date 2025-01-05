Украинские беспилотники атаковали российский город Таганрог и военный аэродром Миллерово в Ростовской области. Об этом в ночь на воскресенье, 5 января, сообщил в Telegram глава российского региона Юрий Слюсарь.

"На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет", - написал чиновник.

"Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили", - добавил он позже, отметив, что "раненых и возгораний на земле нет".

Губернатор: Сбиты 37 дронов

Telegram-канал "Это Ростов новости" сообщает, что сирены воздушной тревоги звучали и в Ростове-на-Дону. В Миллерово жители услышали 20-30 взрывов, в Таганроге - более 20. "Предварительно, над Миллерово сбили 10-15 БПЛА, близ Таганрога более 10", - пишет канал.

Глава региона Слюсарь позже уточнил, что всего в небе над Ростовской областью ночью сбили 37 беспилотников. По его данным, пострадавших нет. О каком-либо ущербе в Миллерово не сообщается.

В конце декабря ВСУ дважды атаковали дронами военный аэродром Миллерово в Ростовской области.

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