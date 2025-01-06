Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 5 января, дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, которое в том числе опубликовано в тот же день в YouTube-канале "Офис президента". "Впервые - почти трехчасовое интервью для известного американского подкаста. Содержательные ответы на непростые вопросы. Украинское видение справедливого мира, которое важно знать всем в странах-партнерах", - так резюмировал итоги диалога украинский президент у себя в Telegram-канале.

В интервью, продолжавшемся более трех часов, Зеленский отвечал в основном на украинском языке через переводчика, хотя иногда использовал и русские слова и не стеснялся в выражениях. В частности, он заявил, что вопреки пунктам Будапештского меморандума, его странам-подписантам (США, Великобритании, Франции, РФ и Китаю) было "по**ру" на разосланные еще в 2014 году официальные запросы Киева отреагировать на вторжение России в Крым и Донбасс.

Об отказе Запада ввести превентивные санкции против РФ, обеспечив Украину достаточным для обороны оружием перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, Зеленский ограничился фразой "Ну это х***я, извините".

"Не ждите желания Путина, заставляйте его остановить войну"

В самом начале интервью Владимир Зеленский сказал, что избранный президент США Дональд Трамп может стать первым мировым лидером, кто сможет прилететь в Украину на самолете. Со дня начала российской агрессии аэропорты по всей Украине закрыты, и в настоящее время зарубежные политики прилетают в соседние с ней страны, а оттуда добираются в Киев на поездах.

Зеленский считает, что целью Путина является рассорить его с Дональдом Трампом, и если Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он "даст пас Путину". "В башке у Путина закончить оккупацию нашей территории. Это все в его больной голове, я абсолютно в этом уверен. Поэтому не ждите желания Путина, заставляйте его остановить войну", - сказал в интервью президент Украины. Российский президент - "глухой", и с ним надо говорить только с позиции силы, а не субъективизировать, подчеркнул Зеленский.

Переговоры о мире, гарантии безопасности, операция в Курской области

Другими важными моментами трехчасовой беседы украинского президента с подкастером Лексом Фридманом стали переговоры о мире между РФ и Украиной, вопросы вступления в НАТО и гарантии безопасности, перспективы выборов в стране во время военного положения, борьба с коррупцией в Украине и другое. В частности, на вопрос о том, правда ли то, что украинские военные продавали поставленное им оружие в третьи страны, Зеленский заявил, что если бы это было правдой, этих людей в условиях войны сразу бы ликвидировали. Он также заметил, что неверно полагать, что якобы Россия стремится к мирным переговорам, а Украина намеренно их игнорирует.

На вопрос о военной операции Украины в Курской области и военном партнерстве РФ и КНДР Зеленский ответил, что по его данным Северная Корея потеряла в российско-украинской войне уже 3800 солдат убитыми и ранеными. "12 тысяч приехали. На сегодня 3800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. <...> Они могут привезти много людей, потому что у них - приказ, автократия", - сказал он.

41-летний подкастер Лекс Фридман (имя при рождении Алексей Федотов) - американский ученый, интервьюер и блогер украинско-еврейского происхождения. Среди гостей его канала были Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху и Илон Маск. До подросткового возраста Фридман рос и учился в Москве. Его отец родился в Киеве, а мать - в Харькове.

Двумя днями ранее Зеленский дал интервью украинским журналистам

В своем первом интервью в 2025 году, которое было показано в эфире украинского телемарафона, 3 января президент Украины выразил надежду, что Дональд Трамп сможет закончить войну с Россией. Как и в интервью Фридману, он также прокомментировал возможность выдвижения на второй президентский срок и объяснил, почему операция ВСУ в Курской области важна для будущих переговоров. "Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное, - ответил Зеленский на соответствующий вопрос. - Он может действительно остановить Путина, справедливее сказать - помочь нам остановить Путина. Он это может".

По словам Зеленского, украинская и американская команды в настоящий момент находятся "в постоянном контакте". "Я думаю, что Путин боится его (Трампа. - Ред.), поэтому и делает такие шаги, чтобы некоторые голоса от Кремля дошли до администрации США", - подчеркнул президент Украины, добавив, что при условии продолжения сотрудничества между Киевом и Вашингтоном "горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро".

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