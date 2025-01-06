Капитуляция Украины, защищающейся от российской агрессии, не будет выгодна ни США, ни Европе. Такую оценку высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к французским послам в понедельник, 6 января.

В то же время, вспоминая о заявлении избранного президента США Дональда Трампа, что тот сможет завершить войну в Украине в течение 24 часов, глава французского государства констатировал: "Быстрого и легкого решения в Украине не будет". "Новый американский президент и сам знает, что у США нет шансов выиграть, если Украина проиграет", а "капитуляция Украины не может быть выгодна ни европейцам, ни американцам", добавил он. Слова Макрона приводит на своем сайте французская медиакомпания RFI.

С точки зрения Эмманюэля Макрона, если западные союзники Украины согласятся на "компромисс", потому что они устали от этого конфликта, авторитет Запада окажется "подорван". Между тем украинцам следует "вести реалистичные обсуждения касательно территориальных вопросов", предупредил Макрон.

На фоне приближающегося вступления в должность президента США Дональда Трампа, намеченного на 20 января, многие наблюдатели опасаются, что Вашингтон сократит финансовую и военную помощь Украине.

Зеленский об украинском видении "справедливого мира"

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое он дал 5 января американскому подкастеру украинско-еврейского происхождения Лексу Фридману, рассказал о своем видении "справедливого мира, которое важно знать всем в странах-партнерах".

В интервью, продолжавшемся более трех часов, Зеленский, в частности, заявил, что вопреки пунктам Будапештского меморандума, его странам-подписантам (США, Великобритании, Франции, РФ и Китаю) было "по**ру" на разосланные еще в 2014 году официальные запросы Киева отреагировать на вторжение России в Крым и Донбасс.

Говоря об отказе Запада ввести превентивные санкции против РФ, обеспечив Украину достаточным для обороны оружием перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, Зеленский ограничился фразой "Ну это х***я, извините".

Что касается мирных переговоров, то, по словам Зеленского, неверно полагать, что якобы Россия стремится к мирным переговорам, а Украина намеренно их игнорирует.

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