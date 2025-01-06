Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабной войны, развязанной Россией, президент соседней Беларуси Александр Лукашенко извинялся перед ним за российские ракетные удары по Украине с белорусской территории. Об этом глава Украины рассказал в большом интервью ученому и блогеру Лексу Фридману, опубликованном в воскресенье, 5 января.

"Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинялся. Он говорил: "Это не я, с моей территории пускали ракеты, и пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели. Он мне говорил: "Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин…", - сказал президент Украины. Более того, по словам Зеленского, Лукашенко предложил ему в качестве ответной меры нанести удар по крупнейшему в Беларуси Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в Гомельской области, граничащей с Украиной.

В Минске опровергают слова Зеленского

Официальный Минск категорически опроверг слова Зеленского. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии российскому агентству РБК заявила, что правитель Беларуси не извинялся перед Зеленским. "По той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада", - сказала она.

По словам Эйсмонт, разговор между Зеленским и Лукашенко действительно состоялся. Белорусский правитель "в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей!" - заявила она. "Именно поэтому" официальный Минск "призывал сесть за стол переговоров", добавила Эйсмонт, напомнив, что после этого состоялись 3 раунда переговоров Киева и Москвы в Беларуси, а затем переговоры продолжились в Стамбуле.

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