В возрасте 96 лет умер основатель крайне правой французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен. Об этом журналистам сообщила его семья.

Для множества своих оппонентов Ле Пен был воинственным ксенофобом, чьи шумные политические кампании были нацелены на низменные инстинкты толпы. Он сомневался в Холокосте, был судим за расизм и антисемитизм и однажды вступил в драку с соперником-социалистом.

Однако его популизм оказался достаточно эффективен для того, чтобы принести почти никому не известной партии "Национальный фронт" 35 парламентских кресел по итогам выборов 1986 года.

Позднее жесткая позиция по вопросу иммиграции в свое время помогла Ле Пену стать первым кандидатом со столь радикальными взглядами, прошедшим во второй тур выборов президента Франции.

Жан-Мари Ле Пен родился в маленькой бретонской деревне Трините-сюр-мер 20 июня 1928 года. Его отец, рыбак, погиб, когда его лодка в 1942 году налетела на немецкую подводную мину. Ле Пена как сироту растило государство.

Место рождения Ле Пена имеет значение. Бретонцы, с собственной культурой, флагом и языком, традиционно не доверяют централизованному правительству Франции. И успех Ле Пена во многом был основан на противопоставлении "маленького человека" политическому истеблишменту и крупным партиям.

После обучения в иезуитской школе в Ване в 1944 году Ле Пен попытался вступить в ряды французского антифашистского сопротивления, но ему отказали. Вместо этого он вскоре поступил в Парижский университет на факультет юриспруденции.

В университете Ле Пен присоединился к правому студенческому движению, члены которого часто дрались на улице с соперниками-коммунистами.

В 1954 году Ле Пен вступил во Французский иностранный легион и отправился служить в Индокитай. К тому времени Франция потерпела крупное поражение в битве при Дьенбьенфу в ходе войны за сохранение своих колоний в регионе. Со временем это поражение привело к выводу французских войск с территории современного Вьетнама.

В 1956 году Ле Пен оказался в Суэце на северо-востоке Египта, однако в боевых действиях поучаствовать не успел: когда он приехал, конфликтовавшие стороны уже подписали перемирие.

Вслед за этим Ле Пен недолго проработал офицером разведки в Алжире, где он, как следует из более поздних обвинений, принимал участие в пытках заключенных. Ле Пен эти обвинения всегда отрицал. В 1987 году он подал в суд на напечатавшие обвинения газеты Le Canard Enchaine и Liberation, но проиграл.

Популярность

Ле Пен был избран депутатом французского парламента в 1956 году — он участвовал в выборах от небольшой партии Пьера Пужада, декларировавшей, что она представляет интересы малого частного бизнеса.

Через два года Ле Пен перешел в либерально-консервативную CNIP, протестовавшую против центристской экономической политики, которую поддерживали и левые, и голлисты-правые.

В 1965 году политик становится главой предвыборного штаба крайне правого кандидата в президенты Жана-Луи Тиксье-Виньянкура. В ходе этих выборов Ле Пен защищал правительство маршала Петена. "Правительство Виши работало в условиях оккупации и исполняло приказы немецких оккупантов", — говорил он.

Ле Пен создал "Национальный фронт" в 1972 году и через два года выставил свою кандидатуру на президентских выборах, однако получил меньше одного процента голосов.

В 1981 году он также намеревался принять участие в выборах, но не смог набрать необходимого количества подписей. Тем не менее "Национальный фронт" начал набирать популярность в связи со своей жесткой антиимигранской политикой.

Популярность партии была особенно высокой на юге страны, где селились многие мигранты из Северной Африки.

В 1984 году на выборах в Европарламент "Национальный фронт" получил 10% голосов, и Ле Пен стал евродепутатом. Своим успехом он был во многом обязан ведущей политической телепрограмме "Час истины", благодаря которой с его взглядами познакомилась широкая аудитория.

Будучи депутатом Европарламента, он имел возможность выражать свое крайнее недовольство Евросоюзом и, по его убеждению, вмешательством Брюсселя в дела Франции. Позже Ле Пен вел активную кампанию против введения единой европейской валюты и называл евро "оккупационной валютой".

Партийные споры

В 1986 году "Национальный фронт" получил 35 мест в Национальной ассамблее Франции, а в 1988 году Ле Пен снова выставил свою кандидатуру на президентских выборах. На этот раз политик получил 14% голосов. На выборах 1995 года он набрал на один процент больше — 15%.

Но в "Национальном фронте" начали появляться разногласия. Различные фракции спорили по поводу того, какой должна быть политика партии в будущем.

Бруно Мегре, считавшийся наиболее вероятным преемником Ле Пена, попытался взять партийную власть в свои руки. Он был вскоре изгнан из партии, но ущерб партийному единству уже был нанесен.

Несмотря на внутренние партийные разногласия, президентская кампания Ле Пена 2002 года оказалась его самой успешной. Он набрал более 16% процентов голосов на фоне слабого выступления тогдашнего премьер-министра Лионеля Жоспена.

Впервые в истории страны кандидат со столь маргинальными взглядами вышел во второй тур президентских выборов. Это вызвало волну протестов по всей Франции, и во втором туре с огромным преимуществом, набрав 82% голосов, победил Жак Ширак.

Но успех Ле Пена не остался незамеченным более умеренными политиками правого толка, которые увидели политическую выгоду в заимствовании некоторых популистских идей "Национального фронта".

В 2007 году он стал самым возрастным кандидатом, когда-либо выдвигавшимся во Франции на президентских выборах. Он занял четвертое место и не смог пройти во второй тур.

Исключение из партии

Два месяца спустя на парламентских выборах недавно избранный президент Николя Саркози использовал основные темы "Национального фронта" — национальная безопасность и иммиграция — и открыто заявил, что собирается бороться за голоса сторонников этой партии.

Партия Ле Пена не смогла получить ни одного места в Национальной ассамблее. Под грузом финансовых проблем Ле Пен был вынужден выставить на продажу здание штаб-квартиры партии в предместье Парижа.

В 2011 году он передал пост лидера партии своей дочери Марин Ле Пен.

Между отцом и дочерью тут же начались разногласия. Марин Ле Пен решила изменить имидж партии, сделав ее более умеренной, и отказаться от наиболее одиозных идей своего отца. Таким образом она хотела сделать "Национальный фронт" более привлекательным для умеренных евроскептиков.

В 2015 году Жан-Мари Ле Пен заявил, что нацистские газовые камеры Холокоста были всего лишь "деталью истории". Он был вызван на заседание партийной дисциплинарной комиссии, на которое не явился, и его членство в партии было приостановлено.

После нескольких месяцев Жан-Мари Ле Пен большинством голосов членов партии был окончательно исключен из "Национального фронта".

После исключения из партии Ле Пен отказался уйти из политки. В том же 2015 году он создал новую политическую партию "Сине-бело-красное объединение", названную в честь цветов национального флага Франции. А в апреле 2018 года Жан-Мари Ле Пен вступил в европейскую партию националистов "Альянс за мир и свободу".

Тогда же во Франции суд признал его виновным и оштрафовал за разжигание гомофобии. Причиной судебного иска стали публичные заявления Ле Пена. В числе прочего в марте 2018 года он написал в блоге: "Я считаю, что педофилия имеет свои корни в восхищении гомосексуальностью".

Успехи Ле Пена на выборах во многом объясняются его ораторскими способностями и умением выразить озабоченность тех французов, которые опасаются наплыва в страну мигрантов.

Еще одним ударом для Ле Пена стало решение его 28-летней внучки, депутата парламента Марион Марешаль-Ле Пен отказаться от второй, дедушкиной половины своей фамилии. "Марион, наверное, думает, что эта ноша для нее слишком тяжела", — сказал он.

В 2023 году Жан-Мари Ле Пен, как и его дочь, стали фигурантами дела о нецелевом расходовании средств, полученных от Евросоюза. Позже стало известно, что бывший лидер партии "Национальный фронт", которая сейчас называется "Национальное объединение" помещен под формальный надзор его детей в связи с ухудшением здоровья.

"Массовая иммиграция только началась, — сказал он в 2002 году в интервью одной из французских газет. — Это самая большая проблема для Франции, Европы и, возможно, мира. Есть риск, что нас затопит".

Подобные взгляды, вкупе с его убежденным неприятием Евросоюза и уверенностью в том, что правящий класс потерял связь с простыми людьми, способствовали его популярности среди определенной части французского электората.

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