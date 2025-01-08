В 2024 году украинские дроны не менее 81 раза атаковали нефтеперерабатывающие предприятия и топливные базы, находящиеся в России, аннексированном Крыму и на оккупированных территориях, подсчитала "Русская служба Би-би-си" на основе сообщений властей и СМИ.

Журналисты разделяют удары по нефтеперерабатывающим заводам и удары по нефтебазам и другим топливным объектам. За год, по их данным, на НПЗ было совершено не менее 31 атаки. Некоторым предприятиям после этого потребовался длительный ремонт.

Чаще всего дроны атаковали предприятия в южных регионах России: около пятой части всех атак произошли в Краснодарском крае, восемь — в Ростовской области, шесть — в Белгородской и по пять — в Орловской и Волгоградской.

Во второй половине года количество атак резко сократилось, пишут журналисты. Они отмечают, что в марте, по данным источников Financial Times, власти США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, опасаясь роста мировых цен на нефть и ответных мер Москвы.

В числе последствий атак "Русская служба Би-би-си" отмечает сокращение производства бензина и дизеля в 2024 году и рост цен — по крайней мере, по данным доступной статистики. Кроме того, компаниям приходится тратиться на восстановление поврежденной инфраструктуры, а сделать это сложно с учетом введенных санкций. О выходе из строя установок на НПЗ после атак беспилотников также неоднократо писало агентство Reuters.

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