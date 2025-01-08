Белорусский блогер Роман Протасевич опубликовал в своем Telegram-канале фотографии политика, экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который в 2021 году был приговорен к 14 годам лишения свободы.

В видео, опубликованном в этом же посте, Протасевич рассказал о встрече с Бабарико. По словам блогера, она состоялась в исправительной колонии в Новополоцке. Когда именно были снято фото и видео, не уточняется.

"Сразу скажу, цель моего визита была — передать весточки от его родни ему и, соответственно, доставить уже его письмо в обратном направлении", — говорит в ролике Протасевич. Он добавил, что Бабарико "выглядит хорошо", находится в "бодром расположении духа" и "точно не растерял свои навыки красноречия". Затем в кадре появляется сам политик, который обращается к родным и поздравляет их с праздниками.

Близкие Бабарико не знали о его состоянии больше полутора лет, получая отрывочные сведения лишь от бывших заключенных, которые видели политика в колонии. Один из них в феврале 2023 года рассказал телеканалу "Белсат", что Бабарико стали регулярно отправлять ШИЗО и перестали пускать к нему адвоката.

В 2020 году бывший банкир Виктор Бабарико заявил о желании участвовать в выборах президента Беларуси. Его обвинили в получении взятки и легализации средств, полученных преступным путем, и задержали, не дав зарегистрировать свою кандидатуру. Позднее Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

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