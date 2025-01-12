Киев и Варшава обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков жертв исторических конфликтов. Об этом в субботу, 11 января, пишет польское информагентство PAP со ссылкой на замминистра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрея Наджоса, который также который возглавляет с украинской стороны рабочую группу двух стран "по урегулированию проблемных вопросов в исторической сфере".

"Мы обменялись запросами от польской стороны на проведение работ на украинской территории, а польская сторона получила от нас запросы на проведение наших работ на польской территории", - цитирует Наджоса агентство.

По данным СМИ, в случае раскопок в Украине речь в первую очередь идет об эксгумации останков в массовом захоронении, найденном в Тернопольской области страны в 2023 году. В братской могиле, предположительно, находятся останки поляков, убитых украинскими националистами во время Второй мировой войны.

При этом речи о допуске польских экспертов во все места таких захоронений пока не идет, пишет "Украинская правда" со ссылкой на неназванного чиновника. "Есть украинское законодательство, согласно которому разрешения выдаются и будут выдаваться на проведение работ на конкретных объектах после рассмотрения надлежащим образом оформленных, необходимых документов компаниями, которые имеют право на проведение соответствующих работ", - цитирует издание собеседника.

Киев в свою очередь, предположительно, должен получить доступ к местам захоронений членов УПА, убитых войсками Красной армии в Польше в конце Второй мировой войны. Кроме того, власти Украины продолжают настаивать на восстановлении надгробной плиты с именами боевиков УПА на горе Монастырь в Польше, указал собеседник "Украинской правды". О повреждении надгробия стало известно в 2020 году.

Сибига: Сотрудничество Польши и Украины в вопросах истории - удар по Москве

Днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщил, что Киев и Варшава достигли нового шага в решении вопроса об эксгумации останков жертв Волынской трагедии. Однако польский лидер не приводил подробности договоренностей.

Высказывание Туска прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, подобные договоренности стран - знак того, что Киев и Варшава "уважают друг друга и вместе даем отпор российскому империализму". "Любое соглашение в отношениях Украины и Польши - это удар по Москве," - заявил глава украинского МИДа на своей страничке в соцсети X.

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