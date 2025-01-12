Число жертв лесных пожаров в пригородах Лос-Анджелеса выросло до 16 человек. Об этом сообщаeт агентство AFP в воскресенье, 12 января.

Ожидается усиление пожаров из-за ветра

Ранее приводились данные об 11 погибших. По словам пожарных, пять новых тел обнаружены в пригороде Альтадена. Огнеборцы отмечают, что им не удается добраться до всех пострадавших районов Лос-Анджелеса, поэтому число жертв еще может вырасти.

Кроме того, в ближайшие дни в городе опасаются разрастания пожаров из-за усиления ветра. Например, пламя распространяется на восток и север от пригорода Пасифик-Палисейдс.

Сгорели виллы Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Мела Гибсона, Джеффа Бриджеса

По последним данным, пожары уничтожили 12 300 зданий на территории почти 155 кв. км. Среди них виллы таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Мел Гибсон, Джефф Бриджес. Со стихией борются 14 000 сотрудников экстренных служб США. Задействована пожарная авиация.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал видео прибытия транспортного самолета с пожарными из Мексики, которые помогут американским коллегам. Также объявлено, что помощь южному соседу направит Канада.

Музеи Томаса Манна и Лиона Фейхтвангера в безопасности

В районе Пасифик-Палисейдс, где бушует стихия, находится вилла "Аврора", где жил в изгнании немецкий писатель Лион Фейхтвангер бывали Бертольд Брехт и Чарли Чаплин. По соседству расположен дом писателя Томаса Манна.

Администрация музеев сообщила, что здания не пострадали, но остаются в опасной зоне. Кроме того, неясно, что стало с их внутренней отделкой из-за дыма. Сотрудники эвакуированы и не имеют доступа к зданиям. Они оценивают ситуацию по видео с места ЧП.

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