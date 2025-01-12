Российские войска в ночь на воскресенье, 12 января, в очередной раз атаковали с воздуха территорию Украины, применив 94 ударных беспилотника. "Противник атаковал 94 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов", - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, пуски были совершены из районов Миллерово, Орла, Брянска и Курска.

Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить 60 дронов над Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областями Украины. Еще 34 беспилотника были "локально потеряны без негативных последствий".

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине. Раненых и погибших нет, отмечается в сводке ВС ВСУ.

В Киеве тревога звучала трижды

С позднего вечера 11 января по 11.00 по Киевскому времени в столице Украины трижды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения ВС РФ ударных БПЛА, управляемых авиационных бомб и различных типов баллистического вооружения. Об этом свидетельствуют обновляемые онлайн данные Карты тревог. О работе сил ПВО сообщал Telegram-канал Киевской ОВА.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица России продолжают утверждать, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, однако эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.

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