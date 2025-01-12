В Норвегии произошло ДТП с туристическим автобусом из Латвии, в котором находились 27 пассажиров, сообщает норвежское издание "nrk.no". Как агентству LETA сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Диана Эглите, в попавшем в аварию автобусе не было граждан Латвии.

Как пишет "nrk.no", автобус съехал с дороги и перевернулся недалеко от водоема.

На место происшествия прибыли спасательные службы, однако полиция сообщила, что авария оказалась менее серьезной, чем предполагалось изначально. Люди быстро покинули автобус и были пересажены в другой автобус, находившийся поблизости.

Шесть человек были доставлены в больницу, но, по словам полиции, их травмы оказались легкими.

На данный момент не известно, какому предприятию принадлежал автобус, попавший в ДТП.

Водитель автобуса в интервью изданию "Lofotposten" отметил, что в окрестностях дул слабый ветер, но неожиданно на повороте поднялся чрезвычайно сильный порыв, который столкнул автобус с дороги. Удержать автобус на трассе было невозможно, рассказал он журналистам.

Эглите уточнила, что посольство Латвии в Норвегии связалось с ответственным полицейским участком и выяснило, что среди пострадавших нет граждан Латвии. Также водитель автобуса не является гражданином Латвии.

"Согласно данным полиции, организаторы поездки не из Латвии, а из туристической компании другой страны, которая, вероятно, арендовала автобус," подчеркнула пресс-секретарь МИД.

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