Байден в итоговой речи: Путин не достиг целей в Украине

Президент России Владимир Путин не достиг в Украине ни одной стратегической цели, а украинцы при поддержке Соединенных Штатов не дали стереть их страну с лица земли. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая в понедельник, 13 января, в Госдепартаменте с речью, подводящей итоги четырехлетней работы его администрации в сфере внешней политики.

Байден о войне в Украине

"Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что сможет завоевать Киев за считанные дни. Но правда состоит в том, что, с тех пор как началась эта война, я - единственный, кто стоял в центре Киева, а не он", - подчеркнул уходящий президент.

"И сейчас, три года спустя, Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Ему не удалось подчинить Украину, не удалось разрушить единство НАТО и получить большие территориальные приобретения", - указал Байден.

При этом он призвал продолжать поддержку Украины. С начала российского вторжения в соседнее государство США оказали Украине самую масштабную помощь среди союзников, напоминает агентство AFP: "В прошедшие месяцы Байден еще раз усилил поставки вооружений и предоставление финансовых средств, чтобы поставить эту страну (Украину. - Ред.) в максимально выгодное положение перед передачей полномочий главы государства своему преемнику Дональду Трампу".

Об усилении союзников США

В целом, по оценке Байдена, за время его пребывания на посту президента США "Америка стала сильнее, ее союзники стали сильнее". Соединенные Штаты "побеждают в мировом соревновании", Китаю не удастся обойти их, несмотря на соответствующие прогнозы, в то же время Россия и Иран ослаблены в войнах, в которых США не участвуют, следует из выступления уходящего президента.

"По сравнению с ситуацией четыре года назад Америка стала сильнее, наши альянсы - сильнее, наши противники и конкуренты - слабее, - заявил Байден. - Мы не вступили в войну, чтобы достичь этого".

Байден о конфликте на Ближнем Востоке

В своей итоговой речи Байден также затронул ситуацию на Ближнем Востоке, где Израиль продолжает войну с напавшей на это государство в октябре 2023 года террористической организацией ХАМАС. При этом он поставил на первый план усилия США по подготовке будущего соглашения о перемирии между сторонами.

По словам Байдена, переговорщики уже близки к заключению сделки, которая позволит освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, и обеспечит там режим прекращения огня, который, в свою очередь, позволит доставить гуманитарную помощь мирному населению.

"Так много невинных людей было убито, так много общин разрушено. Палестинский народ заслуживает мира, права определять свое будущее. Израиль заслуживает мира и реальной безопасности. Заложники и их семьи заслуживают воссоединения, - сказал Байден. - И поэтому мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы заключить эту сделку".

Байден о Китае

Комментируя отношения США с Китаем, Байден отметил, что его администрация "ответственно" подходила к их развитию и, таким образом, добилась того, что за четыре года его президентского срока они "ни разу не переросли в конфликт".

Другая тема, которую уходящий президент США затронул в итоговой речи, - изменение климата. При этом он раскритиковал сторонников избранного президента США Дональда Трампа, не считающих это реальной угрозой. "Думаю, они родом из другого столетия", - заявил Байден.

В соцсети X, принадлежащей соратнику Трампа, миллиардеру Илону Маску, пользователи в комментариях к посту Белого дома с трансляцией выступления Байдена, резко раскритиковали уходящего президента. Многие откровенно насмехались над ним, называя слова о многочисленных достижениях его администрации "пародией" и "сказкой".

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