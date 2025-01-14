Оппозиция в Словакии готовит вотум недоверия кабинету Фицо

Оппозиционные партии Словакии намерены инициировать вотум недоверия правительству Роберта Фицо. Они обвиняют премьер-министра в предательстве интересов страны и симпатиях к диктаторам.

Оппозиционные силы Словакии намерены в ближайшее время инициировать вотум недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом заявили на совместной пресс-конференции во вторник, 14 января, представители партий "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", "Христианские демократы", "Словакия", "За народ" и "Христианский союз".

"Роберт Фицо бросил Словакию. Вместо того чтобы быть дома и решать проблемы, которые беспокоят людей, он путешествует по миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью где-нибудь во Вьетнаме. Он оскорбляет наших соседей и партнеров (...) Мы четко заявляем, что не позволим Фицо развернуть Словакию на восток", - цитирует издание Aktuality слова лидера "Прогрессивной Словакии" Михала Шимечки. "За те 14 лет, что Роберт Фицо находится у власти в Словакии, он нанес столько вреда, что его не перечислишь и за 10 часов", - заявил Шимечка.

Когда именно вопрос о доверии кабинету министров Фицо будет поставлен на голосование в парламенте, пока неизвестно, пишет агентство Reuters. Чтобы объявить импичмент правительству, оппозиции потребуется заручиться большинством голосов парламентариев. Сейчас правящую коалицию в парламенте Словакии поддерживают 76 из 150 депутатов.

Фицо, газ, Путин и Украина

В конце декабря 2024 года Роберт Фицо посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого Фицо пригрозил ограничить поставки электроэнергии в Украину - в условиях зимы и продолжающихся ударов РФ по энергетической инфраструктуре. В ответ президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Путин "поручил" Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".

Зеленский напомнил, что Фицо отказался от предложенной Киевом компенсации за прекращение транзита газа из России с 1 января. Теперь же он "может оставить народ Словакии еще без как минимум 200 млн долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество", написал украинский президент в соцсетях в конце декабря.

11 января словацкий премьер заявил, что "сыт по горло" президентом Украины, который "ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег". "Это просто должно прекратиться", - сказал Роберт Фицо на инициированном оппозицией заседании комитета парламента. Оппозиционеры потребовали от Фицо объяснений о его поездке в Москву, а также о дальнейших шагах Словакии в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

13 января Роберт Фицо обратился в соцсети Facebook к украинскому лидеру, предложив тому по причине "полного понимания серьезности рабочей повестки дня" Зеленского встретиться "на территории Словацкой Республики вблизи государственной границы Словакии с Украиной". "ОК. Приезжай в Киев в пятницу," - ответил Зеленский в посте в соцсети Х.

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