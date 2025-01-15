По миру дрейфуют десятки танкеров с российской нефтью. Это последствие самых жестких санкций США с начала войны

У берегов Китая, Сингапура и России дрейфуют или встали на якорь вдали от порта десятки танкеров с российской нефтью. Проблемы начались после того, как в прошлую пятницу, 10 января, США ввели санкции против российского нефтяного сектора — самые жесткие с начала войны. Они затронули российский "теневой флот", а также компании, которые обеспечивали его функционирование.

Согласно анализу агентства Reuters, основанному на данных MarineTraffic и LSEG, в разных местах бросили якорь по меньшей мере 65 нефтяных танкеров. Большая часть из них находится у берегов России: в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Пять танкеров встали рядом с портами Китая, еще семь — у берегов Сингапура.

Двадцать пять из застрявших судов ранее бывали в портах Ирана и недалеко от Суэцкого канала.

Накануне стало известно, что Китай и Индия отказываются принимать российскую нефть из-за новых санкций США. Санкции, которые Вашингтон ввел против нефтяных компаний и "теневого флота" 10 января, затронули свыше 180 судов.

По данным Bloomberg, три судна — Olia, Mermar и Huihai Pacific — застряли на подходе к портам в китайской провинции Шаньдун. Они перевозили порядка двух миллионов баррелей нефти из российского тихоокеанского порта Козьмино, расположенного недалеко от Находки. Произошло это из-за запрета китайского портового оператора Shandong Port Group швартоваться в его портах судам, попавшим под санкции.

В это же время стало известно, что порты для судов с российской нефтью закроют и в Индии. Как пишет Bloomberg, в стране готовы разгрузить суда, зафрахтованные до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта. Помимо этого, индийские банки будут требовать сертификаты происхождения нефти, чтобы исключить поставки от компаний, находящихся под санкциями.

Одновременно с остановкой судов у берегов России и стран Азии в Испании бросил якорь газовоз Cool Rover с партией СПГ с завода "Газпрома" "Портовая", узнало издание The Bell (признано в России "иноагентом"). Газовоз также был в пакете санкций, принятых США 10 января.

Реакция рынка: Индия и Китай ищут новых поставщиков

Введение ограничений привело не только к коллапсу в море, но и быстрой реакции рынка. Акции российских нефтяных компаний на Московской бирже начали падать еще в прошлую пятницу, когда о введении санкций ходили только слухи.

В первые два дня после их введения крупнейшие российские нефтяные компании ("Сургутнефтегаз", "Газпром нефть" и "Роснефть") подешевели на 3,5 млрд долларов.

При этом цены на нефть уже к вечеру понедельника 13 января достигли максимума за четыре месяца — с 8 января они выросли на 8%, резко поднявшись в прошлую пятницу. Произошло это на фоне ожидания того, что санкции заставят покупателей российской нефти искать новых поставщиков.

Речь идет в первую очередь об Индии и Китае. Они стали основными покупателями российской нефти после введения эмбарго на поставки в страны Европы.

Некоторые из танкеров, попавших под санкции, также перевозили нефть из Ирана.

Индия — крупнейший импортер российской нефти. На нее приходится 60% морского экспорта России.

Несмотря на то, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перестали сотрудничать с компаниями и танкерами, попавшими под санкции, Reuters отмечает, что страна не ожидает перебоев с российскими поставками в ближайшие два месяца.

По данным Bloomberg, государственные НПЗ Индии рассчитывают, что последние американские санкции против российского нефтяного сектора будут временными, так как команда Трампа занимает более лояльную позицию в отношении России.

Кроме того, они верят, что Москва сможет найти обходные пути для поставок. В целом это действительно возможно. Аналитики оценивают реальный размер российского "теневого флота" в 600 судов. Тем не менее Индия ищет и других поставщиков топлива.

Альтернативные источники топлива ищут и в Китае. Согласно Bloomberg, Пекин интересует импорт с Ближнего Востока, из Африки, а также из Северной и Южной Америке.

Официально руководство обеих стран не высказывалось о сложившейся ситуации.

Однако вероятные попытки индийских и китайских компаний адаптироваться к новым условиям привели к резкому подорожанию фрахта танкеров. Стоимость доставки на маршрутах Ближний Восток — Китай за несколько дней выросла почти на 40%.

Санкции против "теневого флота"

Коллапс спровоцировали санкции, которые США ввели против российского нефтяного сектора в конце прошлой неделе, 10 января. Под ограничение попали "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", их дочерние компании, а также свыше 180 судов, которые Россия использовала для перевозки своего топлива по миру после начала войны.

Этот пакет санкций стал самым серьезным для России за последние годы. По оценкам аналитической компании Vortexa, в 2024 году попавшие под санкции суда возили примерно 1,5 млн баррелей в сутки — это 1,4% мирового спроса на нефть.

При этом ограничения затронули не только сам "теневой флот", но и систему, которая его обеспечивала. Под санкциями оказались "Совкомфлот", крупнейший перевозчик российской нефти; страховые компании "Ингосстрах" и "Альфастрахование", а также нефтяные трейдеры.

​​"Сургутнефтегаз" знаменит тем, что уже почти десять лет копит валюту и накопил почти 6 трлн рублей (около 59 млрд долларов).

Введенные в пятницу санкции экономисты называют "самым серьезным ударом с момента введения европейского эмбарго" и "потолка цен" в 2022 году

Экономический обозреватель Русской службы Би-би-си Ольга Шамина:

В списках США оказались около 280 танкеров теневого флота, это около трети всего теневого флота, пишут экономисты Института энергетики и финансов. Хотя S&P Global летом прошлого года оценивала теневой флот в 591 танкер — тогда США смогли внести в список около половины судов.

В 2022 году введение эмбарго и "потолка" действительно имело эффект: цены на российскую нефть упали ниже 60 долларов за баррель, как и доходы бюджета от ее продажи. Российские власти в ответ начали искать способ обойти санкции — им стал как раз теневой флот. Россия скупила старые танкеры, которые начали возить ее нефть в обход санкций. Эту нефть часто продавали через цепочку различных трейдеров, чтобы скрыть ее происхождение — часть из них тоже попала в санкционные списки, как и страховые компании, сотрудничавшие с ними.

"Охота" на танкеры стала новым этапом борьбы с обходом санкций. Экономисты Института энергетики и финансов, например, ждут временного сокращения объема экспорта на 15-30% — как раз на фоне задержек с отгрузкой танкеров. Однако в центре уверены, что Индия и Китай тоже не смогут быстро заместить поставки нефти из России — странам придется договариваться о новой системе логистики и страхования поставок нефти. Но взамен они могут попросить скидки на российскую нефть. Подобного исхода в целом ждут и другие российские эксперты.

Как и в 2022 году, санкции фактически стали ударом по существующей цепочке поставок нефти. Тогда российские экспортеры оказались отрезаны от европейских покупателей и от возможности застраховать перевозку нефти по рыночной цене. Теперь покупатели боятся иметь дело с танкерами теневого флота из-за угрозы вторичных санкций. Значит, придется еще раз изменить цепочку поставок: например, купить новые танкеры или временно снизить цену на нефть — чтобы она укладывалась в "потолок" в 60 долларов за баррель.

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