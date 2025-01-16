В Европе произошла вспышка ящура

В немецкой земле Бранденбург 5 января произошла вспышка ящура. В понедельник на одной из ферм в Шёнайхе в качестве меры предосторожности были забиты 55 коз и овец, а также три головы крупного рогатого скота.

Об этом сообщает канал Euronews, отмечая, что за несколько дней до этого пострадавшее хозяйство закупило сено на буйволиной ферме в Хёнове, где впервые было зарегистрировано и подтверждено заболевание. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, был немедленно введен 72-часовой запрет на перевозку коров, свиней, овец, коз и других животных.

По словам старшего специалиста по здоровью и благополучию животных в Департаменте продовольствия и сельского хозяйства Анне-Ли Веэтамм, появление особо опасного заболевания для животных в Европе вызывает крайнюю тревогу. "Штамм, выявленный в Германии, очень близок к штамму, выделенному в Турции и Иране в 2024 году", - сказала Веэтамм в переданном BNS пресс-релизе.

Веэтамм призвала животноводов к осторожности и рекомендовала им самим избегать контактов с животными во время поездок в Германию. "После возвращения из-за границы мы рекомендуем не заходить в помещения животноводческих ферм в течение как минимум 48 часов, а владельцам скота следует также пересмотреть меры биологической безопасности на своих фермах, чтобы избежать риска заражения животных. При входе в здание следует мыть руки, менять верхнюю одежду и обувь. Владельцы должны следить за здоровьем своих животных и в случае сомнений обращаться к ветеринару, - подчеркнула Веэтамм.

По ее словам, также важно по возможности избегать завоза животных и продуктов из них из районов, охваченных эпизоотией.

В Германии компетентные органы сначала ввели 72-часовой запрет на передвижение животных в карантинной зоне, который был продлен до полуночи 15 января.

В среду Европейская комиссия ввела в связи с ящуром дополнительные меры безопасности. Экспорт животных и продуктов животноводства, восприимчивых к ящуру, из карантинной зоны запрещен. Передвижение людей и транспортных средств в пределах карантинных зон также ограничено.

В Германии ящур в последний раз был выявлен в 1989 году. Крупнейшая вспышка ящура произошла в Великобритании в 2001 году, эпизоотия опустошила тогда более 2000 ферм. Для борьбы с распространением болезни в Великобритании было выбраковано более 6 миллионов голов крупного рогатого скота и овец. Экономический ущерб от этой вспышки оценивается примерно в 8 миллиардов фунтов стерлингов. Она нанесла значительный ущерб сельским общинам и вызвала серьезную обеспокоенность общественности по поводу безопасности говядины. Последняя вспышка ящура в Эстонии произошла в 1982 году.

Ящур - особо опасное заболевание животных, считающееся наиболее вредным для экономики. Если в стране обнаружен ящур, на торговлю и экспорт животных и продуктов животноводства накладываются торговые ограничения.

Ящур является острой, высококонтагиозной вирусной болезнью домашних и диких животных, характеризующаяся развитием язв на слизистых оболочках ротовой полости и языка, носа, расщелины неба и вымени, а иногда, особенно у молодых животных, тяжелой дегенерацией сердечной мышцы и скелетных мышц. К ящуру восприимчив в основном крупный рогатый скот, а также свиньи, овцы, козы и многие дикие животные.

Болезнь широко распространена в Африке, на Дальнем Востоке, в ряде азиатских стран. В настоящее время Эстония свободна от ящура.

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