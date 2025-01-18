Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины?

Пока до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, остаются считанные дни, мир как будто замер в ожидании его первых шагов на посту президента США и их возможных последствий для страны и всего мира. Война России против Украины, очевидно, станет одним из главных пунктов внешнеполитической повестки нового американского президента. Еще во время предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал закончить войну "в течение 24 часов", если победит на выборах. И хотя после избрания Трамп больше не повторял таких громких слов, его будущий спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил надежду, что войне можно будет положить конец в течение первых 100 дней после инаугурации Трампа.

В то, что победа Трампа на выборах в США приближает завершение боевых действий в Украине, очевидно, верят и сами украинцы. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в декабре прошлого года, 45 процентов жителей страны полагают, что победа Трампа "немного" или "значительно" приближает прекращение огня. В том, что результат выборов в США отдаляет перемирие, убеждены лишь 14 процентов украинцев.

Отличие от Байдена: Трамп хочет переговоров Украины и РФ уже сейчас

Команда Трампа еще перед официальным началом работы новой администрации в Вашингтоне действительно дала понять, что будет активно работать над тем, чтобы начать переговорный процесс как можно скорее. Будущий госсекретарь в команде Трампа Марко Рубио, выступая на днях в Сенате США, заявил: "Важно, чтобы все были реалистами. Должны быть уступки - со стороны Российской Федерации, но также и со стороны украинцев... Также важно, чтобы был определенный баланс с обеих сторон". По его мнению, конфликт между Украиной и Россией относится к таким, что имеют "историческую основу" и "потребуют много жесткой дипломатии и тяжелой работы". "Тем не менее, это должно происходить, этот конфликт должен прекратиться", - сказал Рубио.

Стремление начать переговоры как можно скорее - это пока главное изменение курса США, которое прослеживается по сравнению с линией администрации Джо Байдена, убежден Доминик Толксдорф, научный сотрудник Германского общества внешней политики (DGAP) и эксперт по политике США и трансатлантических отношений. "(В администрации Байдена. - Ред.) никогда четко не говорили, когда должны начаться переговоры, зато всегда подчеркивали, что надо поставить Украину в сильную позицию для мирных переговоров, что, конечно, абсолютно правильно и является также позицией европейцев", - отмечает эксперт. Впрочем, и в том, что Трамп настаивает на начале переговоров, Толксдорф также не видит "ничего негативного", но подчеркивает: все зависит от их условий. "К тому же, конечно, это не означает, что удастся достичь приемлемого для всех результата, который прекратит войну и будет одновременно выгодным для Украины", - отмечает эксперт.

В том, что США стоит признавать результаты мирных переговоров между Украиной и Россией только в том случае, если их результатом будет "суверенная, безопасная Украина", убеждены профессор международных отношений в Джорджтаунском университете Чарльз Купчан и президент американского Совета по международным отношениям Майкл Фроман. В своей статье для Project Syndicate они отмечают, что только такие договоренности соответствуют личным политическим интересам Трампа и национальным интересам США. "Любой другой результат станет серьезной угрозой для международных интересов США и имиджа Трампа как мирового политического лидера", - говорится в статье.

Долгосрочная поддержка Киева - в интересах Трампа

Для достижения устойчивого перемирия в войне России против Украины нужны долгосрочные гарантии поддержки Киева со стороны Вашингтона, убеждены Купчан и Фроман. "Если украинская оборона рухнет, то кадры российских войск, которые захватывают все больше территорий или даже заходят на танках в Киев, могут уничтожить надежды Трампа на то, чтобы на него смотрели как на великого миротворца. Тогда он скорее будет иметь свою версию Афганистана", - убеждены авторы статьи.

Хаотичный вывод войск США из Афганистана в августе 2021 года нанес существенный ущерб имиджу Джо Байдена на международной арене. "Трампу, конечно, хотелось бы избежать чего-то подобного", - считает Доминик Толксдорф из DGAP. Впрочем, любые прогнозы относительно того, как именно будет вести себя Трамп после прихода к власти, и усилит или же, наоборот, ослабит поддержку Украины, на данный момент являются спекулятивными, убежден эксперт. В то же время он склоняется к мысли, что будет учрежден формат переговоров при посредничестве третьих стран, например арабских государств или Турции. "Непонятно, насколько успешными будут такие переговоры. Впрочем, Трамп сможет по крайней мере сказать, что он пытается прекратить войну, - отмечает Толксдорф. - Однако понятно, что переговоры требуют времени и война, конечно, не завершится в течение 24 часов".

План Кита Келлога по Украине до сих пор актуален

В апреле прошлого года Кит Келлог выступил соавтором плана завершения войны в Украине, разработанного протрамповским Институтом политики "Америка превыше всего" (AFPI). Его цель - побудить Украину и Россию как можно быстрее начать мирные переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, Украина в случае неучастия в переговорах, согласно плану, будет рисковать тотальным сокращением военной помощи от США, а Россия, наоборот, - существенным усилением поддержки Украины со стороны Вашингтона.

По мнению Доминика Толксдорфа, именно по этому плану и будет пытаться действовать Дональд Трамп после начала своей президентской каденции. И если Украина, по словам эксперта, уже продемонстрировала открытость к мирным переговорам, то до сих пор не понятно, какой в конце концов будет позиция России. "Российская сторона не дает понять, будут ли они участвовать в переговорах и насколько конструктивным будет их участие, а также будет ли Путин готов отойти от своих максимальных требований и когда", - добавляет он.

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