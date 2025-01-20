Трамп на митинге пообещал закончить войну в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал положить конец войне в Украине и хаосу на Ближнем Востоке и не допустить третьей мировой войны. Об этом он заявил вечером в воскресенье, 19 января, по местному времени во время митинга в Вашингтоне накануне своей инаугурации.

Трамп пообещал "самые выдающиеся первые 100 дней президентства" в истории США

"Американский народ оказал нам доверие, и в ответ мы собираемся подарить ему лучший первый день, самую большую первую неделю и самые выдающиеся первые 100 дней любого президентства в истории США", - заявил Дональд Трамп своим сторонникам в американской столице. Агентство Reuters сообщает, что в первые часы своего президентства политик намерен подписать около ста исполнительных указов.

Трамп анонсировал, что его первые инициативы коснутся безопасности границ США, массовых депортаций нелегальных мигрантов, сворачивания инициатив по разнообразию, помилования участников демонстрации у Капитолия 6 января 2021 года, увеличения добычи природных ресурсов, массовой замены госслужащих и других политических вопросов.

В своем выступлении избранный президент пообещал отменить "каждый радикальный и глупый указ" администрации Джо Байдена в течение нескольких часов после вступления в должность. Кроме того, он заявил о намерении начать борьбу с нелегальными бандами в США уже к вечеру 20 января и создать в стране систему противоракетной защиты "Железный купол".

Не обошел стороной Трамп и тему приложения TikTok, которое накануне временно стало недоступно для американских пользователей из-за вступившего в силу закона, предписывающего продать соцсеть владельцу не из Китая.

TikTok восстанавливает работу в США после заявлений Трампа

Ранее в тот же день соцсеть TikTok в своем аккаунте в Х сообщила, что "находится в процессе восстановления работы" в Соединенных Штатах после кратковременного отключения из-за вступления в силу закона о запрете ее деятельности в стране. По ее данным, такое решение принято на фоне заявления Дональда Трампа, что он издаст указ об отсрочке запрета после своей инаугурации.

"Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафами, предоставляя доступ к TikTok более чем 170 млн американцев и позволяя процветать более чем 7 млн малых предприятий" - написали представители TikTok.

Ранее Дональд Трамп пообещал отсрочить запрет платформы на территории США на 90 дней. В компании уточнили, что будут работать с новым президентом Соединенных Штатов над "долговременным решением, которое позволит оставить TikTok в США".

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