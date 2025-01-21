Трамп заявил, что у него "есть полдня", чтобы закончить войну России и Украины, и подтвердил подготовку встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп после инаугурации, прошедшей 20 января, заявил, что президент РФ Владимир Путин должен пойти на переговоры о завершении российско-украинской войны, сообщает "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

"Он должен заключить соглашение. Я думаю, что он разрушает Россию, отказываясь от соглашения. Я думаю, у России будут большие проблемы. Большинство людей думали, что эта война закончится через неделю. Я думаю, что ему было бы очень хорошо закончить эту войну", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только будут организованы переговоры, подготовка к которым, по его словам, уже ведется, сообщает CNN. Президент США добавил, что может поговорить с Путиным в ближайшее время, но не уточнил точные сроки. "Я прекрасно ладил с [Путиным]. Я надеюсь, что он захочет заключить сделку", — сказал он.

Дональд Трамп добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему, что хочет заключить мирное соглашение, чтобы положить конец войне.

В ходе президентской кампании Трамп неоднократно говорил, что готов завершить войну в течение 24 часов после того, как вступит в должность президента США. Журналисты спросили у Трампа 20 января, может ли он положить конец войне в обозначенный срок. Президент США ответил, что у него "есть еще полдня", чтобы достичь этой цели. Как отмечает РБК, Трамп сделал такое заявление в Вашингтоне около 20:00 по местному времени (4:00 по Москве).

"Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться", — сказал Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 20 января, что не может назвать сроки окончания российско-украинской войны. Он отметил, что каждой стороне придется "кое-что" уступить, чтобы урегулировать конфликт. Рубио назвал Россию "агрессором".

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ 20 января заявил, что Москва "приветствует настрой" Дональда Трампа, который хочет восстановить прямые контакты с Россией и "сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны".

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