Жертвами пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции стали 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли и 32 получили ранения в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в северной Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам губернатора провинции Болу Абдулазиза Айдына, пожар начался около 2:30 по рижскому времени в зоне ресторана отеля и быстро охватил все здание.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde yangın çıktı



▪️ Alevler kısa sürede oteli sardı

▪️ Kent merkezinden ve çevre illerden çok sayıda ekip yangına müdahalede bulundu

▪️ İçişleri Bakanı Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yaralı sayısının 32’ye… pic.twitter.com/PnSmRQhwkI — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025

На месте работают экстренные службы, в борьбе с огнем участвуют около 200 пожарных и спасателей. Почти 230 постояльцев отеля были успешно эвакуированы.

Карталкая — популярный горнолыжный курорт и одно из главных направлений зимнего туризма в Турции. Он расположен примерно в 300 км к востоку от Стамбула.

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