Жертвами пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции стали по меньшей мере 66 человек

66 человек погибли и более 50 получили ранения в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в северной Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Первоначально сообщалось о 10 погибших и 32 пострадавших. Всего в гостинице находились около 230 постояльцев, число сотрудников не раскрывается.
По словам губернатора провинции Болу Абдулазиза Айдына, пожар начался около 2:30 по рижскому времени в зоне ресторана отеля и быстро охватил все здание.
На месте работают экстренные службы, в борьбе с огнем участвуют около 200 пожарных и спасателей.
Карталкая — популярный горнолыжный курорт и одно из главных направлений зимнего туризма в Турции. Он расположен примерно в 300 км к востоку от Стамбула.
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