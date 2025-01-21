Илон Маск "кинул зигу", а потом вырезал ее из видео своего выступления

Во время своего выступления на праздновании инаугурации Дональда Трампа в понедельник, 20 января, американский IT-магнат Илон Маск поприветствовав сторонников 47-го президента дважды сделал правой рукой жест, до степени смешения похожий на нацистское приветствие, в просторечии известное, как "зига".

Приложив правую руку к левой груди, Маск заявил собравшимся на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, что "его сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено" и поднял руку, вытянув ее вправо вверх под радостные вопли собравшихся. Затем он еще раз повторил этот жест.

Fоtо: Social networks

Интересно, что американская еврейская организация по борьбе с антисемитизмом - "Антидиффамационная лига" - не разглядела в салюте Маска ничего предосудительного. "Похоже, @elonmusk сделал неловкий жест в порыве энтузиазма, а не нацистское приветствие, но, опять же, мы понимаем, что люди на взводе", — написала организация в соцсети Маска и попросила отнестись к миллиардеру снисходительно.

Сторонники Трампа в соцсетях немедленно выступили в его защиту, используя примерно такую же аргументацию.

Отметим, большую часть своих усилий Лига посвящает борьбе с информацией о деятельности Израиля в Палестине и ранее отличалась крайне мягкой критикой в адрес Дональда Трампа. Американский журнал The Nation ранее назвал ее союзником фашистов.

Пользователи соцсетей ответили на выступление Маска множеством различных мемов, осуждающих подобные оправдания .

Fоtо: Social networks

Fоtо: Social networks

Fоtо: Social networks

Fоtо: Social networks

Мировые СМИ отреагировали на поведение миллиардера куда более однозначно.

Правая израильская газета Jerusalem Post задалась вопросом "Илон Маск зиганул на инаугурации Трампа?".

"Илон Маск, похоже, сделал фашистское приветствие на митинге по случаю инаугурации Трампа", - написала левая Гаарец и назвала жест Маска "фашистским жестом, наиболее часто связанным с нацистской Германией".

Культурно-политический журнал Rolling Stone отметил , что крайне-правые экстемисты "возбудились" от жеста Маска. Фотография зигующего Маска вышла в журнале под рубрикой "демонстрируя любовь".

"Илон Маск зиганул", написала эстонская Postimees.

Украинский телеканал ТСН написал на своем сайте: "Илон Маск использовал гитлеровское приветствие".

Выступление Маска показали в прямом эфире множество телеканалов по всему миру. Однако, сам он позднее опубликовал в своей соцсети Х видеоклип своего выступления с телеканала FoxNews, в котором его "зиги" были вырезаны. "Будущее так захватывающе", — озаглавил он свой пост.

"Честно говоря, им нужны более грязные трюки. Нападки "все — Гитлеры" так надоели", — написал Маск там же позднее.

Отметим, ранее Маск поддержал крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (AfD), антииммиграционную, антиисламскую партию, которую немецкие службы безопасности назвали правоэкстремистской, на предстоящих национальных выборах. Он так же высказывался в поддержку британских нео-нацистов и публиковал посты, в которых поддерживал расистские теории.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !