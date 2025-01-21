В Украине задержали главного психиатра ВСУ. Его подозревают в незаконном обогащении на миллион долларов во время войны

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра ВСУ, также занимающего пост заместителя главы Центральной военно-врачебной комиссии.

Ему планируют сообщить о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 УК Украины) и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК Украины).

В пресс-релизе спецслужбы имя задержанного не называется. Украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что это Олег Друзь.

Согласно материалам следствия, с начала полномасштабной российско-украинской войны чиновник приобрел "необоснованные активы" на сумму более 1 млн долларов, не отразил соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на своих родственников.

Так, за три последних года подозреваемый приобрел частный дом и два земельных участка в Обуховском районе Киевской области, две квартиры в Киеве и одну в Одессе, а также четыре автомобиля BMW. При обыске у него изъяли 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро наличными.

Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения чиновнику и аресте его активов. По статьям обвинения задержанному может грозить до десяти лет лишения свободы.

Накануне СБУ сообщала о двух расследованиях в отношении военных, занимавших командные должности в ВСУ. В частности, были задержаны бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков" генералы Юрий Галушкин и Артур Горбенко, а также полковник Илья Лапин — их подозревают в халатности, из-за которой российские войска смогли захватить часть территории Харьковской области в мае 2024 года. Кроме того, задержан бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской Дмитрий Рюмшин, в которой были зафиксированы случаи массового дезертирства.

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